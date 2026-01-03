स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सफर: बरेली में 60 स्टॉपेज और 25 बसें, ऑटो के दाम में अब 'ठंडी' यात्रा

जागरण संवाददाता, बरेली। स्मार्ट सिटी में नागरिकों को ई-रिक्शा और आटो के किराये में एसी इलेक्ट्रिक बसों की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। तीन प्रमुख रूटों पर 60 स्टापेज बनाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि हर 15 मिनट पर अप-डाउन एसी बस उपलब्ध कराई जा रही है।

बरेली सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करा रहा है। सर्दी के मौसम में सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल रही है। गर्मी में धूल, गर्मी और शोर-शराबा से हटकर एसी बस से शहर में आवागमन की सुविधा दी जा रही है। पहले सिटी बसों का किराया थोड़ा महंगा था, लेकिन अब आम आदमी के बजट के अनुरूप सस्ता कर दिया गया है।

महज पांच रुपये में तीन किमी का सफर तय कर सकते हैं। वर्तमान में तीन प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है। मिनी बाइपास स्वालेनगर से कर्मचारी नगर, इज्जतनगर तिराहा, डेलापीर चौराहा, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, सेटेलाइट बस अड्डा, गांधी उद्यान होते हुए सेटेलाइट बस अड्डा तक अप-डाउन की बसें चल रही हैं।

दूसरा मिनी बाइपास से कर्मचारी नगर, इज्जतनगर तिराहा, कोहड़ापीर, अय्यूब खां चौराहा, चौकी चौराहा होते हुए रेलवे जंक्शन तक जबकि तीसरा रूट झुमका तिरहा से सीबीगंज, सिटी रेलवे स्टेशन, चौपुला चौराहा, गांधी उद्यान से चौकी चौराहा तक है। शहर में यात्री कम मिलने पर शीशगढ़, शेरगढ़ और मनौना धाम रूट पर 13 बसें लगाई गई थीं।

शासन के निर्देश पर ग्रामीण अंचल के रूटों से बसें हटाकर शहर में ही संचालित की जा रही है। पहले किराया अधिक था, एक जनवरी से संशोधित किराया लागू करा दिया। तीन किमी का न्यूनतम किराया 12 रुपये और 20 रुपये था, जिसे घटाकर पांच रुपये और 10 रुपये कर दिया गया है।

06 किमी का किराया 20 रुपये से घटाकर 10 रुपये, 10 किमी का किराया 25 रुपये से घटाकर 15 रुपये, 14 किमी तक का 30 रुपये से घटाकर 20 रुपये, 19 किमी तक का किराया 35 रुपये से घटाकर 25 रुपये, 24 किमी का किराया 40 रुपये 30 रुपये, 30 किमी का किराया 45 रुपये से घटाकर 35 रुपये और 36 किमी का किराया 55 रुपये से घटाकर 40 रुपये किया गया है।

सिटी बस प्रबंधन के अनुसार किराया कम होने पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है, पहले ही दिन 1715 यात्री ने सफर किया, जबकि सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद से एक दिन में इतने यात्री कभी नहीं मिले थे।