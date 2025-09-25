Language
    खाकी वर्दी पहनकर 'गंदा काम' करते थे ये दो लोग, पुल‍िस ने ग‍िरफ्तार कर बरामद की ये चीजें

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:37 PM (IST)

    बरेली में पुलिस ने मुनीश और हजारी लाल नामक दो नशीले पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर पुलिस से बचने के लिए पुलिस की वर्दी पहनकर तस्करी करते थे। पुलिस ने इनके पास से स्मैक और अफीम बरामद की है और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस अब इनके साथियों की तलाश कर रही है।

    पुलिस की गिरफ्तर में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपित।- पुलिस

    जागरण संवाददाता, बरेली। पुलिस से बचने के लिए मुनीश और हजारी लाल पुलिस की वर्दी पहनकर मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। इसके चलते जब कोई पुलिसकर्मी इन्हें रोकने का प्रयास करता, तो वह दूसरा थाना क्षेत्र बताकर निकल जाते थे। मंगलवार को पुलिस ने दोनों को 52 ग्राम स्मैक व 313 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया।  बुधवार को दोनों को जेल भेज दिया गया है।

    मंगलवार रात अलीगंज पुलिस को सूचना मिली कि वैगनआर कार में दो व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर अखा मोड़ की तरफ से आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपितों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गैनी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम बिसारतगंज के खजुआई गांव निवासी मुनीष व दूसरे ने अलीगंज के कमालपुर निवासी हजारीलाल बताया।

    अलीगंज पुलिस ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो कार से सिपाही की एक वर्दी बरामद हुई। पूछने पर मुनीष ने बताया कि वह ही वर्दी पहन कर मादक पदार्थों की तस्करी करता है। आरोपित ने बताया कि वर्दी पहनकर निकलने से कोई भी पुलिसकर्मी उन्हें रोकता नहीं था। वह बिना किसी रोकटोक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मादक पदार्थों की तस्करी कर सकता था। उसने स्वीकारा कि वह पिछले कुछ वर्षों से यह काम कर रहा है।

    सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि आरोपितों के साथ काम करने वाले अन्य लोगों को तलाशना शुरू कर दिया है। जिस गाड़ी से दोनों तस्कर घूमते थे पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है।

