किसानों के खाते में पहुंचे 656 करोड़: बरेली मंडल में गन्ने की पेराई तेज, जानें किस मिल ने दिया कितना पैसा

जागरण संवाददाता, बरेली। Bमंडल की चीनी मिलों ने अब तक किसानों से क्रय किए गए गन्ने का 656 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। अभी 104 करोड़ रुपये का बकाया है। 10.22 प्रतिशत रिकवरी दर से अब तक 31.16 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।

बरेली जिले की पांच चीनी मिलों पर 97 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 8 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन कर लिया है। रिकवरी रेट 8.91 प्रतिशत मिल रहा है। फरीदपुर चीनी मिल ने 32.55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.69 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। रिकवरी दर 8.28 प्रतिशत मिल रही है।

किसानों को 15 दिसंबर तक का 105.92 करोड़ का भुगतान भी कर दिया है। बहेड़ी चीनी मिल ने 21.67 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.15 लाख क्विंटल चीनी तैयार किया है, रिकवरी दर 9.92 प्रतिशत है। 55.25 करोड़ का भुगतान किया है। मीरगंज चीनी मिल में अब तक 34.27 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.96 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

रिकवरी 8.65 प्रतिशत की मिल रही है। 93.05 करोड़ का भुगतान किया है। नवाबगंज चीनी मिल को इस बार गन्ना ही नहीं आवंटित हुआ है, जबकि त्रिवटीनाथ चीनी मिल में अभी पेराई आरंभ ही नहीं हो सकी है। पीलीभीत की चार चीनी मिलों पर अब तक 88.08 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 8.43 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

रिकवरी दर 9.57 प्रतिशत मिल रही है। गन्ना किसानों का 157.26 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जबकि 50.92 करोड़ बकाया है। शाहजहांपुर की चार चीनी मिलों में अब तक 101.09 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 10.04 लाख क्विंटल चीनी तैयार किया है। यहां रिकवरी दर 9.93 प्रतिशत मिल रही है।