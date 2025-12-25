किसानों के खाते में पहुंचे 656 करोड़: बरेली मंडल में गन्ने की पेराई तेज, जानें किस मिल ने दिया कितना पैसा
जागरण संवाददाता, बरेली। Bमंडल की चीनी मिलों ने अब तक किसानों से क्रय किए गए गन्ने का 656 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। अभी 104 करोड़ रुपये का बकाया है। 10.22 प्रतिशत रिकवरी दर से अब तक 31.16 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।
बरेली जिले की पांच चीनी मिलों पर 97 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 8 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन कर लिया है। रिकवरी रेट 8.91 प्रतिशत मिल रहा है। फरीदपुर चीनी मिल ने 32.55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.69 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है। रिकवरी दर 8.28 प्रतिशत मिल रही है।
किसानों को 15 दिसंबर तक का 105.92 करोड़ का भुगतान भी कर दिया है। बहेड़ी चीनी मिल ने 21.67 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.15 लाख क्विंटल चीनी तैयार किया है, रिकवरी दर 9.92 प्रतिशत है। 55.25 करोड़ का भुगतान किया है। मीरगंज चीनी मिल में अब तक 34.27 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 2.96 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।
रिकवरी 8.65 प्रतिशत की मिल रही है। 93.05 करोड़ का भुगतान किया है। नवाबगंज चीनी मिल को इस बार गन्ना ही नहीं आवंटित हुआ है, जबकि त्रिवटीनाथ चीनी मिल में अभी पेराई आरंभ ही नहीं हो सकी है। पीलीभीत की चार चीनी मिलों पर अब तक 88.08 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 8.43 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।
रिकवरी दर 9.57 प्रतिशत मिल रही है। गन्ना किसानों का 157.26 करोड़ का भुगतान कर दिया है, जबकि 50.92 करोड़ बकाया है। शाहजहांपुर की चार चीनी मिलों में अब तक 101.09 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 10.04 लाख क्विंटल चीनी तैयार किया है। यहां रिकवरी दर 9.93 प्रतिशत मिल रही है।
गन्ना किसानों को अब तक 225.89 करोड़ रुपये का भुगतान करा दिया गया है, जबकि 24.71 करोड़ बकाया है। बदायूं जिले की दो चीनी मिलों में अब तक 9.71 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 3.41 लाख क्विंटल चीनी तैयार की गई है। रिकवरी दर 10.28 प्रतिशत है। अब तक किसानों को 5.02 करोड़ का भुगतान किया गया है, जबकि 17.14 करोड़ बकाया है।
|जिला
|पेराई (लाख क्विंटल)
|चीनी उत्पादन (लाख क्विंटल)
|भुगतान (करोड़ में)
|बरेली
|97.00
|8.00
|₹254.22+
|पीलीभीत
|88.08
|8.43
|₹157.26
|शाहजहांपुर
|101.09
|10.04
|₹225.89
|बदायूं
|9.71
|3.41
|₹5.02
मंडल की सभी चीनी मिलों में गन्ने की खरीद और पेराई सत्र सामान्य तरीके से चल रहा है। क्रय केंद्रों से लेकर मिल गेट तक छापेमारी की जा रही है। गन्ना की तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रात में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान कराने पर जोर दिया जा रहा है। जिन चीनी मिलों पर पिछली साल का बकाया है, उसका भी थोड़ा-थोड़ा करके भुगतान कराने का दबाव बनाया जा रहा है।
- राजेश कुमार मिश्र, उप आयुक्त गन्ना
