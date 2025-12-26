मकर संक्रांति पर सौगात: 125 हेक्टेयर में बनेगी हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के रहपुरा जागीर समेत तीन गांव में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि खरीदने की तैयारी तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय दर निर्धारण समिति की ओर से दर पर निर्णय लेते ही भूमि खरीद का कार्य शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए समिति की ओर से दस जनवरी तक प्रतिकर धनराशि पर निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यहां भी किसानों को वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रतिकर मिल सकता है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए (इंडस्ट्रियल टाउनशिप) के लिए रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी व भिटौरा नौगंवा उर्फ फतेहगंज पश्चिमी में 125 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकास की योजना बनाई है।

इसके लिए तीनों गांव से 800 से अधिक किसानों से भूमि खरीदने की योजना है। इसको लेकर बीते दिनों जिलाधिकारी ने एसडीएम मीरगंज और सदर को संबंधित किसानों के स्वामित्व की जांच आख्या उपलब्ध कराने के साथ छह माह के विक्रय पत्रों की आख्या उपलब्ध कराने को कहा था। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए मकर संक्रांति से भूमि खरीदने की योजना है।

इसके लिए क्रय दर निर्धारण समिति तेजी से कार्य कर रही है। समिति के अंतिम निर्णय लेते ही भूमि खरीदने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इससे पहले अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। योजना में 750 वर्गमीटर, एक हजार वर्गमीटर, दो हजार वर्गमीटर, पांच हजार और दस हजार वर्गमीटर के भूखंड सृजित किए जाने की योजना है।