    मकर संक्रांति पर सौगात: 125 हेक्टेयर में बनेगी हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:12 PM (IST)

    बरेली में 125 हेक्टेयर में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। रहपुरा जागीर समेत तीन गांवों में 800 से अधिक कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरेली विकास प्राधिकरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के रहपुरा जागीर समेत तीन गांव में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि खरीदने की तैयारी तेज कर दी गई है। अधिकारियों के अनुुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली क्रय दर निर्धारण समिति की ओर से दर पर निर्णय लेते ही भूमि खरीद का कार्य शुरू हो जाएगा।

    इसके लिए समिति की ओर से दस जनवरी तक प्रतिकर धनराशि पर निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि यहां भी किसानों को वर्तमान सर्किल दर से चार गुणा प्रतिकर मिल सकता है। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहर में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए (इंडस्ट्रियल टाउनशिप) के लिए रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी व भिटौरा नौगंवा उर्फ फतेहगंज पश्चिमी में 125 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकास की योजना बनाई है।

    इसके लिए तीनों गांव से 800 से अधिक किसानों से भूमि खरीदने की योजना है। इसको लेकर बीते दिनों जिलाधिकारी ने एसडीएम मीरगंज और सदर को संबंधित किसानों के स्वामित्व की जांच आख्या उपलब्ध कराने के साथ छह माह के विक्रय पत्रों की आख्या उपलब्ध कराने को कहा था। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए मकर संक्रांति से भूमि खरीदने की योजना है।

    इसके लिए क्रय दर निर्धारण समिति तेजी से कार्य कर रही है। समिति के अंतिम निर्णय लेते ही भूमि खरीदने का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। इससे पहले अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। योजना में 750 वर्गमीटर, एक हजार वर्गमीटर, दो हजार वर्गमीटर, पांच हजार और दस हजार वर्गमीटर के भूखंड सृजित किए जाने की योजना है।

    टाउनशिप में होंगे विभिन्न विकास कार्य

    बीडीए अधिकारियों के अनुसार औद्योगिक टाउनशिप में उद्यमियों और कामगारों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ई-चार्जिंग स्टेशन, कामन पार्किंग एरिया, भूमिगत विद्युतीकरण, पेट्रोल पंप, सीयूजीएल गैस लाइन नेटवर्क, कैफेटेरिया, बैंक-पोस्ट आफिस, फायर स्टेशन एंड हायड्रेंट नेटवर्क, मेडिकल सुविधाएं, एसटीपी, कामन फैसिलिटी सेंटर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, डोरमेट्री-हास्टल फैसिलिटी समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

     

