क्या है बरेली का नया 'The Box Village'? जहां कार में बैठकर देखेंगे फिल्म और लेंगे स्पा का आनंद; देखें पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अब यात्रा करते समय खान-पान, मनोरंजन के साथ विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कर सकेंगे। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में ‘द बाक्स विलेज’ के जरिए शहरवासियों और हाईवे से आवागमन करने वाले लोगों के लिए एक खास स्थान उपलब्ध कराने की तैयारी की है।

24 हजार वर्गमीटर में प्रस्तावित ‘द बाक्स विलेज’ योजना में स्थानीय शिल्पकला और विरासत को बढ़ावा देने के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यूपी पवेलियन मंडप के जरिए भारत की विविध संस्कृतियों को भी पिरोया जाएगा। जिसमें, हिमालयी राज्यों के हस्तशिल्प, दक्षिण भारत के व्यंजन, पूरब की कला-परंपरा, पश्चिम मंडप में रेगिस्तानी संस्कृति और हस्तशिल्प, यूपी पवेलियन में बरेली के स्थानीय शिल्प और संस्कृति का होगा प्रदर्शन।

मनोरंजन क्षेत्र में लाइव प्रस्तुतियों के लिए भव्य मंच के साथ लोगों के आवाजाही और ठहराव के लिए अलग-अलग ब्लाक बनाए जाएंगे। परियोजना के विकास को लेकर बीडीए ने विशेषज्ञ एजेंसियों से आरएफपी (रिक्वेस्ट फार प्रपोजल) मांगा है। 50 कमरों का होगा क्लब हाउस, कर सकेंगे पार्टी बीडीए अधिकारियों के अनुसार परियोजना के तहत 50 कमरों का क्लब हाउस विकसित किया जाएगा, जो मनोरंजन की सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यहां आमजन पार्टी करने कर सकेंगे। इसमें स्वमिंग पूल, जिम, स्पा, स्टीम रुम, कार्ड एवं गेम रुम, लाउंज, रेस्टोरेंट-बार समेत अन्य सुविधाएं भी होंगी।

‘ड्राइव इन सिनेमा’ में खुले में देख सकेंगे फिल्में परियोजना के तहत शहरवासियों और राजमार्ग से गुजर रहे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव इन सिनेमा का विकास किया जाएगा। यह स्थान बहुउद्देशीय लान के स्वरुप में होगा। यहां कैफे, फूड स्टाल, ड्राइव-अप सेवा और पिकनिक शैली में भोजन करने की सुविधा भी होगी। पार्किंग के साथ लान में बैठने और अलग-अलग प्रवेश और निकासी द्वार भी होगा।