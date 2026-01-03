सावधान! ई-चालान के नाम पर आया मैसेज और उड़ गए ₹6.86 लाख, भूलकर भी न करें ये गलती!

जागरण संवाददाता, बरेली। पुलिस प्रशासन की तरफ से साइबर फ्राड को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। साइबर ठग किस पैंतरे से लोगों को फसाएंगे इस बात की जानकारी किसी को नहीं हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें साइबर ठगों ने चालान के नाम से एपीके फाइल वाट्स-एप पर भेजी और जब उन्होंने डाउनलोड की तो उनके फोन का क्लोन बन गया।

इसके बाद साइबर ठगों ने उनके खाते से 6.84 लाख रुपये उड़ा दिए। मामले में साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है। किला के साहूकारा निवासी, हर्ष कपूर ने पुलिस को बताया कि उनके फोन पर एक नंबर से संदेश आया। उसमें ई-चालान के नाम से एक फाइल भेजी गई।

जैसे ही उन्होंने उस फाइल को डाउनलोड किया तो उनका फोन कुछ समय के लिए हैंग हो गया। इसके बाद उनके फोन पर रुपये कटने के संदेश आने लगे। जब उन्होंने खाता चैक किया तो पता चला कि उनके खाते से किसी ने 6.86 लाख उड़ा दिए है। उन्होंने तत्काल ही पहले साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और बाद में साइबर थाने में प्राथमिकी लिखाई है।

खुद को फौज में बताकर सेवानिवृत फौजी से महिला ने ठगे 9.08 लाख बुखारा रोड निवासी एक सेवानिवृत फौजी को महिला ने झांसे में लेकर 9.08 लाख रुपये की ठगी कर ली। महिला ने खुद को सेना में बताया और कहा कि वह परेशानी में हैं। सेवानिवृत फौजी राम प्रताप ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर एक महिला ने फोन और चैटिंग शुरू की। आरोप है कि महिला ने खुद को सेना में अधिकारी बताया।