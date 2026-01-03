Language
    इंस्टाग्राम पर एक कमेंट और फिर इंतकाम! बरेली में किशोर के साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:39 PM (IST)

    बरेली में एक किशोर को नववर्ष की पार्टी के बहाने बुलाकर निर्वस्त्र कर पीटा गया। आरोप है कि उसने एक आरोपी की बहन की आपत्तिजनक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। दबंगों ने एक किशोर को नववर्ष की पार्टी के बहाने रविंद्र नाथ टैगोर कालेज के पीछे जंगल में बुलाया और निर्वस्त्र कर जमकर पिटाई की। आरोपितों ने पिटाई का वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। किशोर को निर्वस्त्र कर पीटने का वीडियो जब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो पुलिस हरकत में आई।

    पीड़ित किशोर की मां के शिकायती पत्र पर कैंट पुलिस ने कैंट क्षेत्र निवासी चार किशोर व कर्मचारी नगर निवासी वासु समेत पांच के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर वासु समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया है। कैंट निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि उनका 16 वर्षीय बेटा खाना खाकर घर के बाहर खड़ा था।

    आरोप है कि इसी बीच कैंट क्षेत्र के चार किशोर और वासु नाम का एक युवक आया और उनके बेटे को जबरन बाइक पर बैठाकर रविंद्र नाथ टैगोर इंटर कालेज के पीछे ले गए। आरोप है कि वहां उन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर उनके बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    पुलिस ने जब पांचों आरोपितों में से वासु समेत तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सभी पांच लोग आपस में मित्र हैं। उनके एक मित्र की बहन यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। जिस किशोर की उन्होंने पिटाई की उसने उनकी बहन के फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उसके चरित्र पर टिप्पणी की।

    इसके बाद उन्होंने फोटो पोस्ट करने वाले किशोर को नववर्ष की पार्टी के बहाने बुलाया और पीटा। मारपीट का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस अभी मुख्य आरोपित की तलाश में जुटी है। वह अभी फरार चल रहा है पुलिस टीम उसके यहां लगातार दबिश दे रही हैं। बाकी वासु समेत तीनों आरोपितों से लगाकर पूछताछ की जा रही है।

     

