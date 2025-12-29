Language
    खाकी सुस्त, बदमाश चुस्त: बेखौफ गुंडों का 'खूनी खेल', सरेराह फायरिंग से दहशत का माहौल

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    बरेली में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। कैंट में मारिया फ्रोजन फैक्ट्री के पास विवाद के बाद तीन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वहीं, ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आपराधिक घटनाओं की मानो बाढ़ आ गई, कहीं लोगों के सिर फोड़े जा रहे तो किसी को चाकू मारा जा रहा। हद तो तब हुई जब दबंगों के हौंसले इतने बुलंद हो गए कि वे बेखौफ होकर शहर के बीच कई राउंड फायरिंग करने लगे। हैरत की बात यह है कि पुलिस बदमाशों पर शिकंजा कसने की जगह केवल आरोपितों की तलाश करने की बात कह रही है।

    पहली घटना कैंट थाने की है, मारिया फ्रोजन मीट फैक्ट्री में काम करने वाले नाजिम अपने भाई रिजवान के साथ देर रात काम करके ठिरिया निजावत खां स्थित घर लौट रहे थे। ठंड अधिक होने की वजह से फैक्ट्री के गेट नंबर दो पर जल रही आग तापने बैठ गए। आरोप है कि वहां पर पहले से रुखसाना का बेटा बैठा था।

    जब वह तापने लगे तो रुखसाना के बेटे ने वहां से जाने को कहा। नाजिम ने कहा कि वह अभी कुछ देर में चले जाएंगे। इस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और रुखसाना का बेटा अंदर कमरे में गया और वहां से अपनी मां रुखसाना व एक अन्य महिला फरजाना को बुलाया लाया। आरोप है कि सभी के हाथ में चाकू थे।

    आरोपितों ने दोनों भाइयों पर चाकू से प्रहार करना शुरू कर दिया। हमले में नाजिम के होंठ, कंधे और पसलियों में चाकू लगा। और रिजवान के माथे पर दाईं आंख के नीचे खुली चोट आई। इसके अलावा दोनों को कई गुम चोट भी आई हैं। यह देख बचाने आए नाजिम के दोस्त बाबू के भी बाएं कंधे और हाथों में कई जगहों पर चोट आई है। उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    नाजिम का आरोप है कि, वहां से उन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद देखा तो उनका ठेकेदार शाहरुख भी वहां पहुंच गया और उसने सभी हमलावरों को वहां से फरार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में रुखसाना, फरजाना, रुखसाना के बेटे और ठेकेदार शाहरुख के विरुद्ध प्राथमिकी लिख ली है।

    रात 10 बजे के बाद बेखौफ हुए बदमाश, धड़ल्ले से की फायरिंग

    दूसरी घटना किला थाना क्षेत्र की है। शनिवार रात करीब 10 बजे के बाद किला थाना क्षेत्र में तीन बदमाशों ने धड़ल्ले से एक के बाद एक कई राउंड फायर किए। कुछ लोगों को पीटा भी जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। लोग इधर-उधर भागने लगे मगर पुलिस को उस वक्त कोई जानकारी नहीं हुई। पुलिस को जब जानकारी हुई तो आरोपितों की तलाश में लगी, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं हो सकी।

    जानकारी के मुताबिक, किला के कुंवरपुर में देर रात तीन दबंगों ने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। सभी ने हवा में फायरिंग करते हुए एक मिठाई विक्रेता की पिटाई भी कर दी। दबंगों की हरकत को देखकर पूरे क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया। लोगों में चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई।

    स्थानीय लोगों ने दबंगों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने तमंचा दिखाते हुए और फायर झोंक दिए। जिसके बाद लोग पीछे हटे और तीनों दबंग मौके से फरार हो गए। सूचना पर जब तक किला पुलिस पहुंची तब तक आरोपित फरार हो चुके थे। वह कौन थे? कहां से आए थे किसी को भी नहीं पता। मामले में सीओ द्वितीय सोनाली मिश्रा का कहना हैं कि फायरिंग हुई है। आरोपितों की तलाश जारी है।

     

