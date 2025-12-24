खुद को 'नेताजी' कहने वाले हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान की हेकड़ी निकली, लंगड़ाते हुए पहुंचा जेल!

जागरण संवाददाता, बरेली। खुद को नेताजी कहने वाले हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान को बारादरी पुलिस ने जेल भेज दिया। इंटरनेट मीडिया पर आडियो प्रसारित करने के मामले में पूछताछ को ले गई। इस दौरान आरोपित पुलिस से बदतमीजी करने लगा। इसी बीच पुलिस को उसके पास से तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित को मौके से गिरफ्तार कर लिया। हवालात से निकलने के बाद लंगड़ाते हुए जेल गया।

मंगलवार दोपहर बारादरी पुलिस करीब 11:45 बजे पशुपति बिहार कालोनी में पहुंची। उस वक्त हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान वहां अलाव तापते हुए मिला। लोगों के बीच रौब गांठते तौफीक से जब पुलिस ने पूछताछ की तो वह उलझ गया और बदतमीजी करने लगा। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया लेकिन वह उलझता ही जा रहा था।

इसी बीच पुलिस को उसकी जींस की कमर में एक तमंचा दिखाई दिया। तलाशी ली तो उसके पास से तमंचे के साथ कारतूस भी बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। आरोपित तौफीक प्रधान हवालात से लंगड़ाते हुए निकला था।

बता दें कि हिस्ट्रीशीटर तौफीक प्रधान ने पिछले दिनों बारादरी थाना प्रभारी धनंजय पांडेय से भी फोन कर अभद्रता की थी। इसके बाद उस अभद्रता की आडियो रिकार्ड कर इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ गाने लगाकर प्रसारित भी किया था। साथ ही एक अधिकारी का भी फोटो अपने स्टेटस पर लगाया था।