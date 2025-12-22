बरेली: सुरक्षा के दावों की निकली हवा; 300 बेड अस्पताल में बेखौफ चोरों ने काटा इंटरनेट केबल
जागरण संवाददाता, बरेली। तीन सौ बेड अस्पताल में चोरी का सिलसिला नहीं थम रहा है। सोमवार को एक बार फिर सीटी स्कैन सेंटर का इंटरनेट का केबल दिन में चोरी हो गया। साथ ही चोरी रोकने के लिए कुछ दिन पहले ही लगवाया गया कैमरा भी चोर ने उखाड़ कर फेंक दिया। केबल कटने से नेट का कनेक्शन भी ठप हो गया।
इससे सीटी स्कैन की जांचें भी प्रभावित हो गई। सीएमएम का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों में चोर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अस्पताल के बाहर भी सड़क की ओर लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस को सूचना भेज दी गई है। तीन सौ बेड हास्पिटल में आए दिन चोरी होने की घटनाएं अस्पताल प्रशासन को परेशान किए हुए है।
इस बार चोर ने दिन ही तार चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीटी स्कैन मशीन के लिए इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने को केबल लगाया गया था। चूंकि कुछ दिन पहले यहां सीटी स्कैन सेंटर के सभी छह एसी के केबल भी चोरी हो चुके है। इसलिए यहां निगरानी रखने के लिए नया सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया गया था।
इस बार दोपहर में ही चोर ने सीटी स्कैन सेंटर में इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए लगा केबल काट दिया। इतना ही नहीं, छत पर लगवाया गया सीसीटीवी कैमरा को भी उखाड़ कर फेंक दिया। चूंकि सीटी स्कैन की जांचों का रिकार्ड इंटरनेट के जरिये ही लखनऊ ट्रांसफर किया जाता है लेकिन केबल चोरी होने के बाद नेट बंद होने से जांचें भी प्रभावित हो गईं।
अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में चोर दिखाई दे रहा है। हालांकि उसकी तस्वीर बहुत साफ नहीं है। इसलिए अस्पताल के बाहर सड़क की ओर लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है।
चोर ने सीटी स्कैन मशीन के लिए लगवाई गई इंटरनेट केबल का काट दिया है। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस को सूचना दी जाती है लेकिन चोरी पर शिकंजा नहीं कसा जा पा रहा है।
- डा. इंतजार अली, सीएमएस, तीन सौ बेड अस्पताल
