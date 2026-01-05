Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पुणे में 'साजिश', बरेली में 'वारदात': किशोर को निर्वस्त्र कर पीटने का मास्टरमाइंड 1400 किमी दूर बैठा था!

    By Rajnesh Saxena Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:03 PM (IST)

    बरेली में एक किशोर को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि इस वारदात की पूरी साजिश पुणे में रची गई थी। मु ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। कैंट में किशोर को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसे पीटने की साजिश पुणे में बैठकर रची गई थी। जिन दो किशोरों को घटना का मुख्य आरोपित माना जा रहा है वह घटना के वक्त पुणे में बैठे थे और उन्हीं के कहने पर किशोर को पीटा गया था।

    जो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया वह भी पुणे से ही किया गया था। पुलिस की एक टीम उन दोनों आरोपितों की तलाश में निकल गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैंट निवासी महिला ने प्राथमिकी लिखाई थी कि उनका 16 वर्षीय बेटा खाना खाकर घर के बाहर खड़ा था।

    तभी कैंट क्षेत्र के चार किशोर और वासु नाम का एक युवक आया और उनके बेटे को जबरन बाइक पर बैठाकर आरएन टैगोर इंटर कालेज के पीछे ले गए। वहां उनके बेटे को निर्वस्त्र कर पीटा और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

    पुलिस ने जब पांचों आरोपितों में से वासु समेत तीन आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र की बहन यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं। जिस किशोर की उन्होंने पिटाई की उसने उनकी बहन पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसलिए नववर्ष की पार्टी के बहाने उसे बुलाया और पीटा।

    पुलिस ने और गहनता से जांच की तो सामने आया कि इन किशोरों में से जिसकी बहन पर टिप्पणी हुई थी वह और उसका दोस्त पुणे में हैं। वहीं से सभी दोस्तों में बात हुई तो घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुणे में बैठे किशोर ने ही वह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया था। पुलिस का कहना हैं कि बाकी दोनों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

     

    यह भी पढ़ें- इंस्टाग्राम पर एक कमेंट और फिर इंतकाम! बरेली में किशोर के साथ वो हुआ जो किसी ने सोचा!