बरेली में 'I Love Muhammad' को लेकर बवाल के पीछे कौन, उपद्रवियों ने किसे बनाया था ढाल? CCTV से होगा खुलासा
बरेली में उपद्रवियों ने प्रदर्शन के दौरान बच्चों को आगे कर पुलिस से बचाव किया। पुलिस के पास 170 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज हैं जिनसे आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने पहले ही लोगों को बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखने की चेतावनी दी थी लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। पुलिस ने महादेव पुल और नावेल्टी पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की।
जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रवियों ने अपने बचाव के लिए प्रदर्शन में छोटे बच्चों को आगे किया जिससे पुलिस उन पर लाठीचार्ज न कर पाए। छोटे बच्चों का ही सहारा लेकर पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था।
पुलिस को आशंका है कि इस उपद्रव के पीछे कोई एक दो नहीं बल्कि कई लोगों का हाथ हो सकता है। पुलिस के पास पूरे घटनाक्रम की 170 से अधिक सीसीटीवी और वीडियो फुटेज हैं, जिनके आधार पर पुलिस लोगों को चिह्नित कर रही है।
पुलिस को पास लोकल इंटेलीजेंस के माध्यम से यह इनपुट पहले ही आ गया था कि प्रदर्शन में छोटे बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस पर पुलिस ने दो-तीन दिन पहले से ही लोगों को यह समझाना भी शुरू कर दिया था कि किसी भी प्रदर्शन, रैली या पोस्टर बैनर लेकर अपने छोटे बच्चों को नहीं भेजना है।
पुलिस ने हर तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया। यह भी बताया था कि अगर कोई बवाल हुआ तो उसके लिए छोटे बच्चे नहीं बल्कि उन्हें भेजने वाले माता-पिता और उन्हें साथ ले जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद भी लोग नहीं माने और छोटे बच्चे प्रदर्शन में शामिल हुए। सबसे पहले 2:30 से तीन बजे के आस-पास कुछ किशोर महादेव पुल की तरफ से आइ लव मुहम्मद का पोस्टर लेकर एक यात्रा के रूप में इस्लामिया की तरफ बढ़ाना शुरू हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया मगर वह पुलिस से बहस करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर भेज दिया।
इसके बाद नावेल्टी पर हुए प्रदर्शन में भी कई लोग इस्लामिया की तरफ बढ़ने लगे तो उन्हें भी पुलिस ने रोकना चाहा मगर विरोध करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको खदेड़ दिया। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि इस प्रदर्शन में बच्चों को एक ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया।
