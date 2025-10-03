जागरण संवाददाता, बरेली। लोकल इंटेलीजेंस यूनिट (एलआईयू) उपद्रव में शामिल उपद्रवियों के निगरानी कार्ड खोलने की तैयारी में जुटी है। एक-एक कर ऐसे उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनका निगरानी कार्ड खुलना जरूरी है। इसके बाद वह एलआईयू के रिकार्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे।

अभी तक एलआईयू के रिकॉर्ड में मौलाना तौकीर रजा और नफीस अहमद का निगरानी कार्ड खुलने के बाद उनकी फाइल भी खुल चुकी है, जिससे यह लोग हमेशा पुलिस प्रशासन की निगरानी में रहते हैं।