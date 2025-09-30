Language
    बरेली में उपद्रव करने वालों के खंगाले जा रहे दस्तावेज, असलहा होंगे निरस्त; 11 अपराधी जिला बदर

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:19 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उनके हथियार लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। जिले के 11 अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत ज़िला बदर किया गया है जिनपर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि 12 लोगों के खिलाफ ज़िला बदर और पाबंदी की कार्रवाई की गई है।

    बरेली में उपद्रवियों पर पुल‍िस ने क‍िया था लाठीचार्ज।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वालों को चिह्नित करने के बाद उनके दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। उनके असलहों के लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। इसके साथ ही जिले से 11 अपराधियों पर जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है।

    शुक्रवार को शहर में हुए उपद्रव में भीड़ ने पुलिस पर पथराव के साथ फायरिंग भी की थी। ऐसे उपद्रवियों को लगातार चिह्नित कर पुलिस जेल भेज रही है। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले में 12 आपराधिक प्रवृति के लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर और पाबंद की कार्रवाई की गई है।

    भोजीपुरा के अलीनगर निवासी फिरोज, किला के लीचीबाग निवासी फरमान, स्वालेनगर के अशरफ, शेरगढ़ के गांव बंजरिया के बाबू, इज्जतनगर में बिहारमान नगला के राशिद अली, देवरनियां के आसपुर खेड़ा निवासी नादिर खां, तिगड़ी गांव निवासी साकिब, मानपुर गांव के आरिफ, बहेड़ी के सिली जागीर निवासी शाकिर कुरैशी, बारादरी के काजी टोला निवासी अजीम को जिला बदर कर दिया है। वहीं, बहेड़ी के गांव इटौआधुरा निवासी दानिश को पाबंद किया है। इन अपराधियों पर जिले कि विभिन्न थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं।

