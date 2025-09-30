बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष और उसके बेटे को मौलाना तौकीर को शरण देने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पिता-पुत्र ने उपद्रव के दौरान मौलाना को अपने घर में छिपाया और फिर उसके भड़काऊ भाषण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, बरेली। मौलाना से इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के पूर्व जिलाध्यक्ष व उसके बेटे ने खूब यारी निभाई। उपद्रव के समय उन्होंने मौलाना तौकीर को अपने घर में पनाह दी और बाद में उसके वीडियो बनाकर भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए। पुलिस ने उन दोनों को भी जेल भेज दिया है। अन्य लोगों की तलाश जारी है।

पुलिस के मुताबिक, फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत आइएमसी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। 26 सितंबर को जब शहर में उपद्रव हुआ तो मौलाना तौकीर अपने आवास से फाइक एन्क्लेव चला गया। वहां पर फरहत के घर में उसने पनाह ली। मामला शांत होने के बाद शाम को मौलाना ने फिर से एक भड़काऊ बयान जारी किया। कहा कि अगर उन्हें नमाज पढ़ने जाने दिया होता तो यह उपद्रव न होता।