बरेली में एयरफोर्स के सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात वायुसैनिक ने गोली मारकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, बरेली। एयरफोर्स के सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात वायु सैनिक ने माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब सफाई कर्मचारी कार्यालय में पहुंचा तो घटनाक्रम की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंजाब के लुधियाना निवासी शुभम कुमार पांच साल पहले एयर फोर्स में भर्ती हुए थे पिछले वर्ष जून में उनकी तैनाती बरेली एयरफोर्स में कर दी गई यहां पर वह सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात थे। शुभम की गुरुवार शाम 7.30 बजे से सुबह सात बजे तक ड्यूटी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी शुभम कार्यालय से नहीं निकले थे। इसी बीच सफाई करने पहुंचे कर्मचारी ने जब दरवाजा खोला तो शुभम का सिर मेज पर टिका था और वह कुर्सी पर बैठे थे। पूरे कार्यालय में खून बह रहा था।