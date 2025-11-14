Language
    बरेली में एयरफोर्स के सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात वायुसैनिक ने गोली मारकर की आत्महत्या

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:24 PM (IST)

    बरेली एयरफोर्स स्टेशन के सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात वायुसैनिक शुभम कुमार ने संदिग्ध हालात में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह सफाई कर्मचारी ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।

    जागरण संवाददाता, बरेली। एयरफोर्स के सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात वायु सैनिक ने माथे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब सफाई कर्मचारी कार्यालय में पहुंचा तो घटनाक्रम की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा है।

    पंजाब के लुधियाना निवासी शुभम कुमार पांच साल पहले एयर फोर्स में भर्ती हुए थे पिछले वर्ष जून में उनकी तैनाती बरेली एयरफोर्स में कर दी गई यहां पर वह सिक्योरिटी कार्यालय में तैनात थे।

    शुभम की गुरुवार शाम 7.30 बजे से सुबह सात बजे तक ड्यूटी थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी शुभम कार्यालय से नहीं निकले थे। इसी बीच सफाई करने पहुंचे कर्मचारी ने जब दरवाजा खोला तो शुभम का सिर मेज पर टिका था और वह कुर्सी पर बैठे थे। पूरे कार्यालय में खून बह रहा था।

    पास में ही नाइन एमएम की शुभम की पिस्टल भी शव के पास पड़ी थी। सफाई कर्मचारियों ने तत्काल की अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि शुभम ने आत्महत्या की या किसी ने गोली मारी थी।

     

