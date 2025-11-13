कीटनाशक खाते हुए इंस्टाग्राम पर की पोस्ट, मेटा अलर्ट के बाद पुलिस ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, बरेली। मेटा अलर्ट की वजह से फिर से एक युवक की जान बच गई। आत्महत्या करने के लिए युवक ने कीटनाशक खाते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित कर दी। आत्महत्या की वीडियो को मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप की पेरेंट कंपनी) ने तत्काल ही डिटेक्ट किया और पुलिस मुख्यालय को सूचना दी। मुख्यालय से बरेली पुलिस को सूचना भेजी गई।

उसी सूचना के आधार पर तत्काल ही भमोरा पुलिस लोकेशन के आधार पर युवक के घर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसकी हालत में सुधार है। कीटनाशक खाने वाला युवक भमौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि 15 दिन पहले ही उसकी शादी हुई है।

शादी के बाद उसकी पत्नी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहती कि वह अपनी बहन से बात क्यों करता है। बार-बार उसे घर पर क्यों बुलाता है। इन्हीं झगड़ों से परेशान युवक ने आत्महत्या की योजना बनाई और कमरे में जाकर कीटनाशक खा लिया। उसने कीटनाशक खाते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाई और दर्दभरा संगीत लगाते हुए पोस्ट कर दी।

वहीं, पोस्ट होते ही मेटा के सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया। वहां से युवक का नाम पता, मोबाइल नंबर और लोकेशन की भेजते हुए एक अलर्ट पुलिस मुख्यालय लखनऊ को भेजा गया। वहां से बरेली पुलिस को जानकारी दी गई बरेली पुलिस टीम ने तत्काल ही भमोरा थाना प्रभारी को बताया।

भमोरा थाना प्रभारी सनी चौधरी तत्काल ही टीम के साथ युवक के घर पहुंचे तो वहां वह बेसुध अवस्था में पड़ा था। पुलिस ने तत्काल ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया अब उसकी हालत में सुधार है। युवक की तबीयत ठीक होने के बाद पुलिस ने उसकी कांउसलिंग की ओर यह समझाया कि भविष्य में इस तरह का कदम कभी न उठाए।