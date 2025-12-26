हाईवे किनारे 'मधुशाला' पर ताला: सड़क हादसों को रोकने के लिए DM का मास्टर प्लान तैयार

जागरण संवाददाता, बरेली। हाईवे पर 500 मीटर क्षेत्र में जो भी शराब की दुकानें चल रही हैं उन्हें हटवाया जाएगा। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नवंबर माह में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा उनमें से कितनों का उपचार हुआ है उसकी एक सूची बनाकर उपलब्ध कराएं।

नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे चल रही शराब की दुकानें हटवाने का आदेश तो पहले ही हुआ था, लेकिन अभी कुछ जगह दुकानें चल रही हैं, जिन्हें हटवाने के लिए निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों की चर्चा करते हुए जिलाधिकारी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और राहत कार्य के लिए अधिकारी संवेदनशील रहें।

क्रेन तथा एंबुलेंस की संख्या अधिक से अधिक रखी जाए। पेट्रोल पंप तथा टोल प्लाजा पर ऐसे होर्डिंग तथा बैनर लगाया जाए जिससे कि लोग जागरूक हो सकें। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए गए कि भारी वाहन ट्रैक्टर ट्राली पर ऐसे रिफ्लेक्टर लगाए जाएं जो की रात में दिखाई दें।

आरटीओ को निर्देश दिए गए कि हाईवे एवं कट के पास हाईमास्ट लाइट लगाई जाएं जिससे कि लोगों को निकालने में असुविधा न हो। परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि समस्त डबल डेकर बसों में सुरक्षा के मानक उपलब्ध है या नहीं, इसकी कड़ाई से जांच कर कार्रवाई की जाए।

अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि जिन स्थानों पर अभी तक ब्लैक स्पाट चिह्नांकन नहीं हो पाया है वहां जल्द चिह्नांकन करा लें ताकि सुधारात्मक कार्य कराया जा सके। सड़क सुरक्षा का बड़ा कार्यक्रम कराकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए।