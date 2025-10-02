Language
    22 स्पेशल ट्रेनों का बरेली के समेत इन स्टेशनों पर होगा ठहराव, यात्रियों को आने-जाने में होगी सुविधा

    By Peeyush Dubey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:13 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के लिए चल रही विशेष ट्रेनों को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में हापुड़ शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर भी ठहराव दिया जाएगा। 22 विशेष ट्रेनें इन स्टेशनों पर रुकेंगी जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बरेली में इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन भुगतान में दिक्कत आई।

    22 स्पेशल ट्रेनों का बरेली के साथ शाहजहांपुर व हरदोई में ठहराव तय।

    जागरण संवाददाता, बरेली। दीपावली और छठ पूजा को लेकर लेकर संचालित होने वाली त्योहार स्पेशल ट्रेनों को उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले दो रेलवे स्टेशनों पर और ठहराव दिया जाएगा।

    बरेली के साथ ही 22 स्पेशल ट्रेनों को हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई में ठहराव देना तय हो गया। इससे रेल यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

    धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से बड़ी संख्या में त्योहार स्पेशल ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की गई। ये ट्रेनें दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर और बिहार की ओर जाने वाली हैं।

    इनमें से अधिकांश ट्रेनों को बरेली जंक्शन पर ठहराव दिया गया। अब मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले कुछ रेलवे स्टेशनों पर और ठहराव दिया जाएगा।

    इस बारे में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए मंडल में संचालित हो रहीं त्योहार विशेष गाड़ियों को मंडल के हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर भी ठहराव तय किया गया। कहा कि इन गाड़ियों के ठहराव से क्षेत्रों के यात्रियों को अधिक सुविधा होगी।

