बाराबंकी में रातभर बाइक सहित गड्ढे पड़ा रहा युवक, सुबह मिला शव

बाराबंकी में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक शनिवार देर रात अपनी बहन के घर से लौट रहा था तभी निंदूरा के पास यह हादसा हुआ। एक अन्य घटना में सिरौलीगौसपुर में ई-रिक्शा और दीवार के बीच दबकर एक बच्चे की भी मौत हो गई। बच्चे ई-रिक्शा पर खेल रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

जागरण टीम, बाराबंकी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक बाइक सहित सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा और रात भर उसी में पड़ा रहा, जहां सुबह वह मृत पाया गया। वहीं, बच्चों के खेल में एक बालक ई-रिक्शा व दीवार के बीच में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

निंदूरा में कुर्सी के जयचंदपुर निवासी संतोष कुमार बड्डूपुर के कतुरीकलां अपनी बहन के यहां गए थे, जहां से शनिवार देर रात बाइक से लौट रहे थे। लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर निंदूरा गांव के निकट मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर युवक समेत सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।

रात के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी और उसकी मौत हो गई। उधर, परिवार के लोग देर रात तक उसका इंतजार करते रहे। युवक जब घर नहीं पहुंचा तो फोन किया, जो बंद था। दरअसल, मोबाइल फोन गड्ढे में भरे पानी में भीगकर बंद हो गया था। रविवार सुबह जब राहगीरों को जानकारी हुई तो पुलिस को बताया। पुलिस ने शव को निकाल कर आगे की कार्रवाई की। ओदार चौकी इंचार्ज श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।