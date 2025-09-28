Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाराबंकी में रातभर बाइक सहित गड्ढे पड़ा रहा युवक, सुबह मिला शव

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:08 PM (IST)

    बाराबंकी में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक शनिवार देर रात अपनी बहन के घर से लौट रहा था तभी निंदूरा के पास यह हादसा हुआ। एक अन्य घटना में सिरौलीगौसपुर में ई-रिक्शा और दीवार के बीच दबकर एक बच्चे की भी मौत हो गई। बच्चे ई-रिक्शा पर खेल रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    रातभर बाइक सहित गड्ढे में पड़ा रहा युवक सुबह मृत मिला।

    जागरण टीम, बाराबंकी। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक बाइक सहित सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा और रात भर उसी में पड़ा रहा, जहां सुबह वह मृत पाया गया। वहीं, बच्चों के खेल में एक बालक ई-रिक्शा व दीवार के बीच में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निंदूरा में कुर्सी के जयचंदपुर निवासी संतोष कुमार बड्डूपुर के कतुरीकलां अपनी बहन के यहां गए थे, जहां से शनिवार देर रात बाइक से लौट रहे थे। लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर निंदूरा गांव के निकट मोड़ पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उसकी बाइक अनियंत्रित होकर युवक समेत सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।

    रात के कारण किसी को इसकी जानकारी नहीं हो सकी और उसकी मौत हो गई। उधर, परिवार के लोग देर रात तक उसका इंतजार करते रहे। युवक जब घर नहीं पहुंचा तो फोन किया, जो बंद था।

    दरअसल, मोबाइल फोन गड्ढे में भरे पानी में भीगकर बंद हो गया था। रविवार सुबह जब राहगीरों को जानकारी हुई तो पुलिस को बताया। पुलिस ने शव को निकाल कर आगे की कार्रवाई की। ओदार चौकी इंचार्ज श्रीकांत मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    सिरौलीगौसपुर के असंद्रा के राकेश का 10 वर्षीय पुत्र अंकुर टिकैतनगर अपने मामा सुग्रीव के यहां रहता था। शनिवार को कुछ बच्चे ई रिक्शा पर खेल रहे थे। अचानक ई रिक्शा आगे बढ़ा और जाकर दीवार से टकरा गया। तभी अंकुर ई रिक्शा व दीवार के बीच आ गया।

    दीवार में दबकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। संयुक्त चिकित्सालय सिरौलीगौसपुर में इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक अजीत विद्यार्थी ने बताया कि इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है।

    यह भी पढ़ें- यूपी में युवाओं को इन 10 क्षेत्रों में मिलेगा अधिक रोजगार, सभी जिलों में औद्योगिक संभावनाओं की हुई पहचान