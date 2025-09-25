Language
    सात फेरों से पहले प्रेमी ने दुल्‍हन के साथ कर दी ऐसी हरकत, दूल्‍हे का लटक गया मुंह

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:27 PM (IST)

    बाराबंकी में एक विवाह समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब दुल्हन ने दूल्हे के बजाय अपनी बहन के देवर के साथ शादी करने का फैसला किया और युवक ने सबके सामने उसकी मांग भर दी। पहले से प्रेम संबंध होने के कारण युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई।

    दूल्‍हे के सामने प्रेमी ने दुल्‍हन के साथ कर दी हरकत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बाराबंकी। बरात लेकर पहुंचे दूल्हे के सामने उसकी होने वाली पत्नी की मांग में दूसरे युवक ने सिंदूर भर दिया, जिसको लेकर काफी देर तक विवाद हुआ। आखिर में पुलिस की मध्यस्थता से समझौता हुआ और बरात बैरंग हो गई। मांग भरने वाला युवक दुल्हन की बहन का देवर है, जिससे उसका पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

    कोठी के एक युवक का ब्याह कोतवाली नगर के एक मुहल्ला निवासी युवती से तय हुआ था। 24 सितंबर को नीयत तिथि पर बैंड-बाजे के साथ नातेदार व रिश्तेदारों संग दूल्हा बरात लेकर पहुंचा। विवाह की रस्म अदायगी हो रही थी, तभी मंडप के नीचे किसी बात को लेकर कुछ गहमागहमी शुरू हो गई।

    युवती ने विवाह करने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद अपनी विवाहित बहन के देवर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और युवक ने सभी के सामने उसकी मांग भर दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया।

    पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि युवती का अपनी बहन के देवर से लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। चौकी इंचार्ज बंकी मिथलेश चौहान ने बताया कि दोनों ने पूर्व में विवाह की योजना बना ली थी। वर पक्ष आपसी समझौते के बाद बरात लेकर लौट गया।

