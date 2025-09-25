मिशन शक्ति में महिला पुलिस की हाईटेक ड्रोन टीम तैयार, तीन KM की परिधि में हो सकती है निगरानी
बाराबंकी में महिला पुलिस की हाईटेक ड्रोन टीम गठित की गई है जो 200 मीटर की ऊंचाई से तीन किमी की परिधि में निगरानी करेगी। इस टीम का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। जेट प्लेन उड़ाने वाली नारी शक्ति संवेदनशील मामलों में ड्रोन से कानून व्यवस्था की कमान भी संभाल रही है। जिले में महिला पुलिस की हाईटेक ड्रोन टीम गठित की गई है, जो धरती से 200 मीटर की ऊंचाई से तीन किमी की परिधि में निगरानी कर संदिग्धों पर नजर रखेगी। यह टीम केवल मुख्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर थाना स्तर पर तैयार करने की योजना है। प्रदेश की पहली महिला ड्रोन टीम भी बाराबंकी में ही गठित हुई थी।
संवेदनशील जुलूस हो अथवा कोई बड़ा आयोजन। चप्पे-चप्पे पर निगरानी बड़ी चुनौती होती है, जिससे संवेदनशीलता पर अंकुश लगाया रखा जा सके। वहीं बलवा, पत्थरबाजी और उपद्रवियों पर निगरानी के लिए सर्च आपरेशन भी चलाया जाता है, जिसमें पुलिस ड्रोन से निगरानी करती है। अब इस माेर्चे पर महिला पुलिस भी कदम से कदम मिलाकर उतरेगी। इससे ड्रोन के माध्यम से घरों की छत व अंदर सर्च करने के दौरान महिला के होने से उनकी मर्यादा भी भंग नहीं होगी।
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय की अगुवाई में महिला पुलिसकर्मियों की एक ड्रोन टीम तैयार की गई है, जिसको विशेषज्ञ प्रशिक्षित कर रहे हैं। गुरुवार को एसपी के समक्ष इस टीम ने प्रदर्शन कर दिखाया। महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन कैमरों को इंस्टाल करने, जीपीएस से कनेक्ट करने से लेकर उड़ाने, उतारने और निगरानी की विधा बताई गई। ड्रोन से फोटो व वीडियो बनाने से लेकर आपरेट करने की भी जानकारी दी गई।
ड्रोन टीम के सदस्य
महिला थाना प्रभारी मुन्नी देवी, निरीक्षक रत्ना कुमारी, एसआइ शिवकांती पांडेय, किरन, चंदा यादव व मिशन शक्ति केंद्र की सभी महिला पुलिसकर्मी टीम में शामिल हैं।
महिला पुलिस ड्रोन टीम गठित कर उसका प्रशिक्षण शुरू किया गया है। मिशन शक्ति के तहत गठित इस टीम को पूरी तरह से प्रशिक्षित होने के बाद कानून-व्यवस्था में प्रयोग किया जाएगा। मिशन शक्ति से जुड़ी सभी थानों की महिला पुलिसकर्मी को प्रशिक्षित किया जाएगा।- अर्पित विजयवर्गीय, पुलिस अधीक्षक
