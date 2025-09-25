बाराबंकी में महिला पुलिस की हाईटेक ड्रोन टीम गठित की गई है जो 200 मीटर की ऊंचाई से तीन किमी की परिधि में निगरानी करेगी। इस टीम का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में महिला पुलिसकर्मियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संवाद सूत्र, बाराबंकी। जेट प्लेन उड़ाने वाली नारी शक्ति संवेदनशील मामलों में ड्रोन से कानून व्यवस्था की कमान भी संभाल रही है। जिले में महिला पुलिस की हाईटेक ड्रोन टीम गठित की गई है, जो धरती से 200 मीटर की ऊंचाई से तीन किमी की परिधि में निगरानी कर संदिग्धों पर नजर रखेगी। यह टीम केवल मुख्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि हर थाना स्तर पर तैयार करने की योजना है। प्रदेश की पहली महिला ड्रोन टीम भी बाराबंकी में ही गठित हुई थी।

संवेदनशील जुलूस हो अथवा कोई बड़ा आयोजन। चप्पे-चप्पे पर निगरानी बड़ी चुनौती होती है, जिससे संवेदनशीलता पर अंकुश लगाया रखा जा सके। वहीं बलवा, पत्थरबाजी और उपद्रवियों पर निगरानी के लिए सर्च आपरेशन भी चलाया जाता है, जिसमें पुलिस ड्रोन से निगरानी करती है। अब इस माेर्चे पर महिला पुलिस भी कदम से कदम मिलाकर उतरेगी। इससे ड्रोन के माध्यम से घरों की छत व अंदर सर्च करने के दौरान महिला के होने से उनकी मर्यादा भी भंग नहीं होगी।