    बाराबंकी में गिरफ्तार हुए लुटेरे, लूट के फोन से सेल्समैन को बुलाकर लूटे थे 71 मोबाइल

    By Nirankar Jaiswal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:38 PM (IST)

    बाराबंकी पुलिस ने सीतापुर के मोबाइल व्यापारी के सेल्समैन से 71 मोबाइल लूटने की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सभी मोबाइल बरामद कर लिए हैं। मुख्य आरोपी सुनील ने कर्ज चुकाने के लिए इस लूट की साजिश रची थी उसने सेल्समैन को फोन करके बुलाया और लूटपाट की। पुलिस ने आरोपियों को लिखना अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया।

    लूट के फोन से सेल्समैन को बुलाकर लूटे थे 71 मोबाइल

    जागरण संवाददाता, बाराबंकी। आर्डर देकर बुलाए गए सीतापुर के मोबाइल कारोबारी के सेल्स मैन से 71 मोबाइल फोन लूटने की वारदात का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। कुर्सी पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मुख्य आरोपित सहित तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से शतप्रतिशत मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

    मुख्य आरोपित जिस मोबाइल से फोन कर सेल्समैन को फोन कर रहा था, वह लखनऊ के बीबीडी में एक छात्रा से लूटा गया था। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि घटना का मास्टर माइंड सुनील स्वयं भी मोबाइल की एक दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता है।

    सुनील ने कुछ लोगों से कर्ज लिया था और उसे रुपये की आवश्यकता थी। सुनील ने सीतापुर महमूदाबाद के मोबाइल कारोबारी जावेद के सेल्समैन प्रमोद को चिह्नित किया। इसके बाद मटियारी लखनऊ से छीना गया एक छात्रा के मोबाइल में सिम डालकर प्रमोद को फोन कर झांसा दिया कि उसे मोबाइल की नई दुकान खोलनी है, जिसके लिए उसे आर्डर दिया था।

    17 सितंबर को सेल्समैन प्रमोद जब मोबाइल की डिलीवरी देने पहुंचा, जहां निगोहां से देवा जाने वाली नहर पटरी के पास आरोपितों ने लूट की वारदात की। आकाश वर्मा लखनऊ में रेपिडो में नौकरी करता है, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल टीवीएस रायडर आकाश की ही थी।

    पकड़े गए आरोपितों में मोहम्मदपुर खाला के साड़भारी निवासी सुनील कुमार विश्वकर्मा उर्फ संदीप कुमार विश्वकर्मा, सिंगहापुरवा मजरे बड़कापुरवा निवासी रचित वर्मा और आकाश वर्मा शामिल हैं।

    कुर्सी पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ 21 सितंबर 2025 को आरोपितों को लिखना अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट के 71 मोबाइल व वारदात में प्रयोग हुई बाइक बरामद की है।