बाराबंकी में गिरफ्तार हुए लुटेरे, लूट के फोन से सेल्समैन को बुलाकर लूटे थे 71 मोबाइल

बाराबंकी पुलिस ने सीतापुर के मोबाइल व्यापारी के सेल्समैन से 71 मोबाइल लूटने की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए सभी मोबाइल बरामद कर लिए हैं। मुख्य आरोपी सुनील ने कर्ज चुकाने के लिए इस लूट की साजिश रची थी उसने सेल्समैन को फोन करके बुलाया और लूटपाट की। पुलिस ने आरोपियों को लिखना अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया।

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। आर्डर देकर बुलाए गए सीतापुर के मोबाइल कारोबारी के सेल्स मैन से 71 मोबाइल फोन लूटने की वारदात का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। कुर्सी पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मुख्य आरोपित सहित तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से शतप्रतिशत मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

मुख्य आरोपित जिस मोबाइल से फोन कर सेल्समैन को फोन कर रहा था, वह लखनऊ के बीबीडी में एक छात्रा से लूटा गया था। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि घटना का मास्टर माइंड सुनील स्वयं भी मोबाइल की एक दुकान पर सेल्समैन का कार्य करता है।

सुनील ने कुछ लोगों से कर्ज लिया था और उसे रुपये की आवश्यकता थी। सुनील ने सीतापुर महमूदाबाद के मोबाइल कारोबारी जावेद के सेल्समैन प्रमोद को चिह्नित किया। इसके बाद मटियारी लखनऊ से छीना गया एक छात्रा के मोबाइल में सिम डालकर प्रमोद को फोन कर झांसा दिया कि उसे मोबाइल की नई दुकान खोलनी है, जिसके लिए उसे आर्डर दिया था।

17 सितंबर को सेल्समैन प्रमोद जब मोबाइल की डिलीवरी देने पहुंचा, जहां निगोहां से देवा जाने वाली नहर पटरी के पास आरोपितों ने लूट की वारदात की। आकाश वर्मा लखनऊ में रेपिडो में नौकरी करता है, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल टीवीएस रायडर आकाश की ही थी।