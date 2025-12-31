अब एक कॉल में पकड़े जाएंगे मिलावटखोर...हेल्पलाइन नंबर जारी, बिना झिझकें करें शिकायत; नाम रहेगा गोपनीय
संवाद सूत्र जागरण बाराबंकी। नगर से लेकर ग्रामीण अंचल तक मिलावटखोर सक्रिय हैं। पूर्व में लिए गए खाद्य उत्पादों के नमूने जांच में घटिया पाए जाने पर जुर्माने से लेकर विधिक कार्रवाई बेअसर है। मिलावटखोर की सटीक सूचना न मिलना भी कार्रवाई में बाधक बन रहा है।
अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन खाने और पीने के उत्पादों में मिलावट की सूचना को लेकर नई योजना बनाई है। अब आमजन को घटिया उत्पादों और मिलावट की विभाग को सूचना देना आसान हो जाएगा। नए वर्ष में नया हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ टीम का क्षेत्रवार गठन कर सख्ती से अभियान अब चलाया जाएगा।
बिना झिझकें करें शिकायत नाम रहेगा गोपनीय
अगर कहीं पर खाद्य सामग्री में किसी तरह की मिलावट की आशंका हो तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर काल जरूर करें। शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाता है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेद्र प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं। औषधि प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 18001805533 के प्रचार प्रसार कर सभी तक यह नंबर पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। अब एक कॉल पर ही मिलावटखोर कुछ ही देर में पकड़े जा सकेंगे।
मिलावटखोर नहीं छोड़ रहे कोई भी खाद्य उत्पाद
फतेहपुर में बोतल बंद पानी के दो नमूने जांच प्रयोगशाला मे अधोमानक मिले थे। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
पूर्व में शहर के सतरिख नाका चौराहा के पास शिवकुमार गुप्ता की फर्म कृष्णा स्वीट्स पर छेना मिठाई व पनीर भी अधोमानक पाया गया था। जिस पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया था। शहर के गांधीनगर जिन्हौली के इरफान के यहां मिश्रित दूध भी अधोमानक मिला था।
