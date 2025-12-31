अब एक कॉल में पकड़े जाएंगे मिलावटखोर...हेल्पलाइन नंबर जारी, बिना झिझकें करें शिकायत; नाम रहेगा गोपनीय

संवाद सूत्र जागरण बाराबंकी। नगर से लेकर ग्रामीण अंचल तक मिलावटखोर सक्रिय हैं। पूर्व में लिए गए खाद्य उत्पादों के नमूने जांच में घटिया पाए जाने पर जुर्माने से लेकर विधिक कार्रवाई बेअसर है। मिलावटखोर की सटीक सूचना न मिलना भी कार्रवाई में बाधक बन रहा है।

अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन खाने और पीने के उत्पादों में मिलावट की सूचना को लेकर नई योजना बनाई है। अब आमजन को घटिया उत्पादों और मिलावट की विभाग को सूचना देना आसान हो जाएगा। नए वर्ष में नया हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ टीम का क्षेत्रवार गठन कर सख्ती से अभियान अब चलाया जाएगा।



बिना झिझकें करें शिकायत नाम रहेगा गोपनीय