    खुशखबरी! बाराबंकी में जमुरिया नदी पर बन रहा पुल फरवरी से होगा शुरू, जाम से मिलेगी निजात

    By Deepak Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:18 AM (IST)

    बाराबंकी में जमुरिया नदी पर बन रहा बहुप्रतीक्षित बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज फरवरी में यातायात के लिए खुल जाएगा। यह नया पुल पुराने एकल लेन ब्रिज के कारण होने ...और पढ़ें

    पटेल तिराहे के निकट जमुरिया पर बना नया पुल 

    संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। नगर के मध्य से निकली जमुरिया नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज चालू हो जाएगा। यहां एकल लेन वाले पुराने ब्रिज पर यातायात की अधिकता से पूरे शहर में जाम की समस्या बनी रहती है।

    ब्रिज की ढलाई पूरी कर ली गई है। अब अप्रोच पर कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार राय ने बताया कि यह ब्रिज फरवरी में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ब्रिज की आयु सौ वर्ष से अधिक होगी।

    नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अंदर होते हुए सफेदाबाद से चौपुला तक की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। यह सड़क लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती थी। जब लखनऊ-अयोध्या हाईवे बना, तो इस मार्ग को छोड़ दिया गया और यह सड़क लोक निर्माण के अधिकार क्षेत्र में आ गई।

    असेनी से रामनगर तिराहा तक फोर लेन बनना है। यह करीब 12 किलोमीटर है। बनने वाले फोरलेन के बीच में जमुरिया नदी पड़ती है। यहां हाईटेक बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पुल में ऊपर और नीचे दो छत बनाई गईं हैं। ऊपर की छत मोटी दीवारों पर है। ब्रिज के भार सहन करने की क्षमता भी आर्च ब्रिज से कम नहीं है।

    ब्रिटेन से आई थी रोमन आर्च पुल की विधि

    लोक निर्माण के इंजीनियर बताते हैं कि जमुरिया नदी पर बना पुराना पुल अंग्रेजों के जमाने का बना था। उस समय आर्च ब्रिज तकनीकी ब्रिटेन से करीब 1927 में आई थी। उसी समय का जमुरिया नदी पर रोमन आर्च पुल बना था।

    यह अर्ध वृत्ताकार होते थे। ब्रिज एक ऐसा पुल होता था, जिसके दोनों छोर पर घुमावदार आर्च के आकार के एबटमेंट (बांध) होते थे। पुल बड़े से बड़े भार सहन क्षमता के साथ ही सौ वर्ष से अधिक समय तक कारगर रहा। इस पुल को तोड़कर, नवीन हाईटेक पुल कल्वर्ट बनाया गया है।

    जमुरिया नदी पर बना पुल की लागत 2.50 करोड़ रुपये है। 10-10 मीटर जल निकासी के तीन होल बनाए गए हैं। पुल की लंबाई 30 मीटर है। पुल मोटी चार दीवारों पर रुका है।


    जमुरिया नदी पर हाईटेक बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज का कार्य अब अंतिम दौर में है। 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फरवरी तक पुल पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। अब पुल का अप्रोच बनाने पर कार्य किया जा रहा है।

                                                               राजीव कुमार राय, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण