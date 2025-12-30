खुशखबरी! बाराबंकी में जमुरिया नदी पर बन रहा पुल फरवरी से होगा शुरू, जाम से मिलेगी निजात

संवाद सूत्र, जागरण बाराबंकी। नगर के मध्य से निकली जमुरिया नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज चालू हो जाएगा। यहां एकल लेन वाले पुराने ब्रिज पर यातायात की अधिकता से पूरे शहर में जाम की समस्या बनी रहती है।

ब्रिज की ढलाई पूरी कर ली गई है। अब अप्रोच पर कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता राजीव कुमार राय ने बताया कि यह ब्रिज फरवरी में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ब्रिज की आयु सौ वर्ष से अधिक होगी।

नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अंदर होते हुए सफेदाबाद से चौपुला तक की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। यह सड़क लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती थी। जब लखनऊ-अयोध्या हाईवे बना, तो इस मार्ग को छोड़ दिया गया और यह सड़क लोक निर्माण के अधिकार क्षेत्र में आ गई।

असेनी से रामनगर तिराहा तक फोर लेन बनना है। यह करीब 12 किलोमीटर है। बनने वाले फोरलेन के बीच में जमुरिया नदी पड़ती है। यहां हाईटेक बॉक्स कल्वर्ट ब्रिज बनकर लगभग तैयार हो चुका है। पुल में ऊपर और नीचे दो छत बनाई गईं हैं। ऊपर की छत मोटी दीवारों पर है। ब्रिज के भार सहन करने की क्षमता भी आर्च ब्रिज से कम नहीं है।

यह अर्ध वृत्ताकार होते थे। ब्रिज एक ऐसा पुल होता था, जिसके दोनों छोर पर घुमावदार आर्च के आकार के एबटमेंट (बांध) होते थे। पुल बड़े से बड़े भार सहन क्षमता के साथ ही सौ वर्ष से अधिक समय तक कारगर रहा। इस पुल को तोड़कर, नवीन हाईटेक पुल कल्वर्ट बनाया गया है।