    जेब खर्च के लिए पैसे न देने पर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, परिवार में मची चीख-पुकार

    By Sujit Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दुखद घटना सामने आई है। पिता द्वारा जेब खर्च के लिए पैसे न देने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में मातम ...और पढ़ें

    रोहित का फाइल फोटो

    जागरण टीम, बांदा। मुंबई से लौटने के पांच दिन बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। स्वजन ने बताया कि जेब खर्च के लिए रुपये पिता के न देने पर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कमासिन थाना के ग्राम तिलौसा निवासी ज्ञानी राजपूत के 18 वर्षीय पुत्र रोहित ने बुधवार शाम चार बजे घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के समय पिता खेत गए थे। जबकि मां मवेशियों को चार-भूसा कर रही थीं। मां जब घर के अंदर गईं तो वह अचेत अवस्था में मिला।

    इससे स्वजन तुरंत उसे बबेरू सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। पांच दिन पहले वह मुंबई से घर लौटकर आया था। घटना के दिन सुबह पुत्र रोहित उनसे खर्चे के लिए एक हजार रुपये की मांग कर रहा था।

    जिसमें उन्होंने कहा था कि धान के बेचने के रुपये शाम को व्यापारी से मिलेंगे। तभी वह शाम को वह रुपये देंगे। इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है। वह दो भाइयों व दो बहनों में तीसरे नंबर का था।

    पिछले वर्ष उसके बड़े भाई कृष्ण कुमार की शादी में दो लाख रुपये कर्जा हो गया था। जिसे भरने के लिए बेटा परेशान था।जबकि वह खुद अपनी दो बीघा व बटाई की जमीन लेकर किसानी करते हैं। कमासिन थाना निरीक्षक भास्कर मिश्रा ने बताया कि स्वजन ने कोई आरोप किसी पर नहीं लगाया है।

