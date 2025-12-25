जेब खर्च के लिए पैसे न देने पर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम, परिवार में मची चीख-पुकार

जागरण टीम, बांदा। मुंबई से लौटने के पांच दिन बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। स्वजन ने बताया कि जेब खर्च के लिए रुपये पिता के न देने पर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमासिन थाना के ग्राम तिलौसा निवासी ज्ञानी राजपूत के 18 वर्षीय पुत्र रोहित ने बुधवार शाम चार बजे घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के समय पिता खेत गए थे। जबकि मां मवेशियों को चार-भूसा कर रही थीं। मां जब घर के अंदर गईं तो वह अचेत अवस्था में मिला।

इससे स्वजन तुरंत उसे बबेरू सीएचसी ले गए। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि वह मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। पांच दिन पहले वह मुंबई से घर लौटकर आया था। घटना के दिन सुबह पुत्र रोहित उनसे खर्चे के लिए एक हजार रुपये की मांग कर रहा था।

जिसमें उन्होंने कहा था कि धान के बेचने के रुपये शाम को व्यापारी से मिलेंगे। तभी वह शाम को वह रुपये देंगे। इससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है। वह दो भाइयों व दो बहनों में तीसरे नंबर का था।