    Banda News: तंबाकू व्यवसायी के बेटे ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:22 PM (IST)

    बांदा में तंबाकू व्यवसायी सत्यनारायण गुप्ता के 30 वर्षीय बेटे शुभम गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शुभम के दो बड़े भाई अधिकारी हैं - एक लखनऊ में अवर अभियंता और दूसरा मैनपुरी में जिलाधिकारी। शुभम को इस बात की ग्लानि थी कि उसके भाई ऊँचे पदों पर हैं जबकि उसे नौकरी नहीं मिली जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा। नगर कोतवाली के बलखंडी नाका मुहल्ला निवासी तंबाकू व्यवसायी सत्यनारायण गुप्ता के 30 वर्षीय पुत्र शुभम गुप्ता ने शुक्रवार सुबह अपने मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

    कुछ देर बाद मां मीना गुप्ता जब बेटे के कमरे में गईं तो शव फंदे से लटकता मिला। पिता की सूचना पर चौकी इंचार्ज विवेक त्रिपाठी ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया।

    तंबाकू व्यवसायी पिता ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे छोटा था होने के साथ अविवाहित था। शुभम के दो भाई अधिकारी हैं जिनमें एक बड़ा भाई दीपक गुप्ता अवर अभियंता विद्युत विभाग पद पर लखनऊ में तैनात है व दूसरा बड़ा भाई सौरभ गुप्ता जिलाधिकारी पद पर मैनपुरी में तैनात है।

    शुभम को इस बात की ग्लानि रहती थी कि उसके दोनों बड़े भाई बड़े पदों में अधिकारी हैं। जबकि उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। इसी बात को लेकर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। कोतवाली निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।