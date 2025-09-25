रेलवे गेट तोड़कर भागा बाइक सवार, दो घंटे तक बांदा मार्ग पर आवागमन रहा बाधित
बांदा-कानपुर रेलवे ट्रैक पर सुमेरपुर के पास गेट संख्या-31 एस बंद होने पर एक बाइक सवार ने उसे तोड़ दिया। गेटमैन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरपीएफ ने बाइक नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गेट की मरम्मत के दौरान बांदा मार्ग पर दो घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सुमेरपुर । बांदा-कानपुर रेलवे ट्रैक पर गेट संख्या-31 एस बंद होने पर एक बाइक सवार गेट को तोड़ते हुए भाग निकला। गेटमैन की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
आरपीएफ चौकी इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि बुधवार की रात करीब साढ़े सात बजे जब ट्रेन संख्या 64601 मानिकपुर कानपुर मेमू ट्रेन निकलने के लिए सुमेरपुर बांदा मार्ग स्थित गेट संख्या 31 एस को बंद किया गया था। तभी बाइक संख्या यूपी 91 एन 4308 सवार युवक गेट पर आया और गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाने लगा।
गेट को बीच से उठा दिया
गेट न खुलने पर उसने बाहुबली का रूप दिखाते हुए गेट को बीच से उठा दिया। इससे गेट बीच से टूट कर ऊपर की ओर उठ गया और युवक बाइक लेकर भाग निकला। गेटमैन जितेंद्र कुमार यादव ने इस मामले की सूचना स्टेशन प्रबंधक सहित आरपीएफ व जीआरपी को दी।
आरपीएफ ने बाइक नंबर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। रात में ही गेट की मरम्मत की गई। इससे करीब दो घंटे तक बांदा मार्ग का आवागमन बाधित रहा।
