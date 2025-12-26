Language
    PMAY-U 2.0: यूपी के इस जिले में एक लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिली सपनों की छत, सत्यापन में उलझी फाइल

    By Balram Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के तहत बांदा में एक लाख से अधिक आवेदकों को अभी तक अपने सपनों का घर नहीं मिल पाया है। सितंबर 2024 में शुरू हुई इस योजन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के अधर में लटके होने से हजारों लाभार्थियों को सर्दी के मौसम में अपनी छत होने का सपना पूरा होते नहीं दिख रहा है। सितंबर वर्ष 2024 से पांच वर्षों के लिए शुरू हुई योजना में एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। अधर में लटकी सत्यापन प्रक्रिया के फिलहाल पूरी होने की उम्मीद भी नहीं है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 का शुभारंभ बीते वर्ष सितंबर माह में हुआ। इसमें लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी में 1.80 हजार रुपये तक प्रदान की जानी है। लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद महज कागजी प्रक्रिया में ही योजना उलझ कर रह गयी है।

     

    लाभार्थियों ने बड़ी उम्मीद से आवेदन किया था, उन्हें भरोसा रहा कि सर्दी के मौसम में उन्हें अपनी छत मिल जाएगी। आवास हो जाने पर उन्हें सर्दी की ठिठुरन भरी रातों में परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल योजना से लाभ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। डूडा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आनलाइन मिलने वाले आवेदनों की जांच कर उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। धनराशि शासन स्तर से जारी की जानी है। कब जारी होगी, इसके बारे में कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।


    प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया तो उन्हें अपने स्वयं के घर होने की उम्मीद थी, लेकिन एक वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद पहली किस्त भी नहीं मिली है।
    सुनीता देवी, कटरा

     

    आनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद डूडा विभाग से अधिकारी आकर सत्यापन आदि की प्रक्रिया किए, लेकिन उसके बाद वहां जानकारी करने पर कुछ बता नहीं रहे हैं।
    शिवप्यारी, कालु कुआं


    प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में होने वाले आनलाइन आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। शासन स्तर से पहली किस्त जारी होगी। जिसमें लाभार्थियों के खाते में सीधे धनराशि पहुंच जाएगी।
    डिप्टी कलेक्टर इरफान उल्ला खां, प्रभारी परियोजनाधिकारी, डूडा