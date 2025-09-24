Language
    Good News: यूपी में किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान बनेंगे बी-पैक्स सदस्य, मिलेंगी ये सुविधाएं

    By vimal pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:40 PM (IST)

    किसानों के लिए खुशखबरी है! अब उन्हें बी-पैक्स समितियों के माध्यम से खाद बीज और कीटनाशक जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। सहकारिता विभाग पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले सभी किसानों को बी-पैक्स का सदस्य बना रहा है। सदस्यता अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें किसान आधार कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं।

    बी-पैक्स का सदस्य बनाने की कवायद शुरू।

    जागरण संवाददाता, बांदा। सम्मान निधि पाने वाले किसानों को बिना किसी परेशानी के बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों (बी-पैक्स) से खाद-बीज, कीटनाशक के साथ ही अन्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। सहकारिता विभाग ने पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले सभी किसानों को बी-पैक्स का सदस्य बनाने की कवायद शुरू की है। किसान इन समितियों का सदस्य बन सकते हैं। हालांकि किसानों से विभागीय कर्मचारी भी संपर्क कर रहे हैं।

    किसानों को इन समितियों का सदस्य बनाकर उन्हें खाद, बीज, कीटनाशक के साथ ही पैक्स की अन्य सेवाएं जैसे जन सुविधा केंद्र, जन औषधि केंद्र, गोदामों में अनाज का भंडारण आदि का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इससे किसानों को आसानी से उर्वरक मिलने के साथ विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलेगी।

    मंडल के चारों जिलों में 173 बी-पैक्स समितियां हैं। इसमें बांदा में 47, हमीरपुर में 45, चित्रकूट में 39 व महोबा में 42 समितियां शामिल हैं। वहीं चारों जिलों में कुल 9,09,700 किसान हैं। इनमें से 8,33,553 पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। जिसमें बांदा में 298,093, चित्रकूट में 1,71,537 हमीरपुर में 2,13,125 व महोबा 1,50,798 किसान हैं। अब किसान सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों को बिना किसी परेशानी के बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों यानी बी-पैक्स से खाद-बीज, कीटनाशक के साथ ही अन्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।

    सहकारिता विभाग पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले सभी किसानों को बी-पैक्स का सदस्य बनाने की योजना तैयार की है। जिसमें इन समितियों के कर्मचारी घर-घर जाकर किसानों को सदस्य बना रहे हैं। किसान स्वयं भी इन समितियों में जाकर सदस्यता ले रहे हैं। विभाग अब बी-पैक्स की संख्या बढ़ाने के साथ ही अधिक से अधिक किसानों को सदस्य बनाने की योजना पर काम शुरू किया है।

    सदस्यता लेने वाले नये किसानों को भी खाद, बीज, कीटनाशक के साथ ही पैक्स की अन्य सेवाएं जैसे जन सुविधा केंद्र, जन औषधि केंद्र, गोदामों में अनाज का भंडारण आदि का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। अभी भी मंडल में बहुत से ऐसे किसान है जो किसान सम्मान निधि का लाभ तो पा रहे हैं लेकिन वह किसी भी समिति के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्हें कीटनाशक दवाएं, बीज व उर्वरक आदि पाने के लिए समितियों या फिर बीज भंडारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह किसान नकद पैसे लेकर लाइन लगाकर उर्वरक लेते हैं। सदस्य बनने के बाद किसानों को सीधे इन समितियों से सीधे लाभ मिल सकेगा। साथ ही बिजली बिल जमा करने से लेकर जन सुविधा, जन औषधि, गोदाम आदि कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगीं।

    12 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता अभियान

    एम-पैक्स समितियों के कर्मचारी सदस्य बनाने का काम चल रहा है। 12 सितंबर से सदस्य बनाने का शुरू हुआ यह अभियान 12 अक्टूबर तक चलना है। इसमें किसान अपना आधार कार्ड आदि के डिटेल के साथ आवेदन फार्म भर कर सदस्यता ले रहे हैं। 10 दिन से चल रहे इस अभियान में करीब एक लाख से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। वहीं जिन कस्बों में यह समितियां नही हैं, वहां के किसान अपनी नजदीकी एम-पैक्स समिति का सदस्य बन कर लाभ ले सकता है।

    -किसानों को एम-पैक्स समितियों का सदस्य बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह 12 सितंबर से शुरू हुआ जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें किसानों को खाद, बीज से लेकर उर्वरक आदि के मिलने में सहूलियत मिलेगी। साथ में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी यहां पर मुहैया करवाई जाएगी।

    प्रदीप सिंह, उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता, चित्रकूट धाम मंडल