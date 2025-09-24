Language
    बांदा के द्वारिका के हाथों शजर पत्थर से बना राम मंदिर चमकेगा इंटरनेशनल शो में, पीएम मोदी देखेंगे

    By balram singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:29 PM (IST)

    बांदा के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में शजर पत्थर से बने राम मंदिर का प्रदर्शन करेंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त वे इंडिया गेट ताजमहल जैसी कलाकृतियां भी प्रदर्शित करेंगे। महिला उद्यमी अर्चना शुक्ला भी श्रीअन्न उत्पादों के साथ भाग लेंगी। यह शो बांदा के शिल्प कौशल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का एक मंच है।

    बांदा के शजर पत्थर से बने राम मंदिर को दिखाते कलाकार द्वारिका। जागरण

    बलराम सेंगर, जागरण, बांदा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहे पांच दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में बांदा के हस्त शिल्पी तीसरी बार प्रतिभाग कर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद को लेकर शहर के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी द्वारा तैयार किए गए शजर पत्थर से बने राम मंदिर की भव्यता को शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने के साथ हस्तशिल्पी से मुलाकात करेंगे।

    शजर पत्थर से निर्मित इंडिया गेट, टेबल लैंप, ताजमहल समेत विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों व ज्वैलरी को प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन करने का विश्व स्तर पर मौका मिल रहा है। इसके अलावा शहर के महिला समूह की उद्यमी अर्चना शुक्ला को अपने उत्पादों के प्रर्दशन का मौका मिला है। ट्रेड शो में प्रतिभाग कर रहे हस्त शिल्पी व उद्यमी विश्व स्तर पर मिल रही पहचान से खुश हैं।

    इंटरनेशनल ट्रेड शो के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदा के हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी द्वारा तैयार किए गए शजर पत्थर से बने राममंदिर छटा को देखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारिका प्रसाद से शजर पत्थर से निर्मित राममंदिर के तैयार करने पर बात भी करेंगे। इसके लिए उन्हें विशेष गैलरी में स्थान दिया गया है।

    दरअसल आज से उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में शुरू हो रहा है। 29 सितंबर तक चलने वाले इस ट्रेड शो में विश्व स्तर की उद्यमी प्रतिभाग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोमार्ट में आयोजित इस ट्रेड शो से जिले की शिल्प कौशल नवाचार और व्यावसायिक क्षमता के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड शो में बांदा के हस्तशिल्पी व उद्यमी प्रतिभाग कर विश्व स्तर पर पहचान स्थापित करेंगे।

    शहर के खुटला निवासी हस्त शिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी के हस्त कला का जादू इंटरनेशनल शो में दिखेगा। उन्होंने अपने हाथों से तैयार किए शजर पत्थर की सैकड़ों ज्वैलरी, ट्राफी समेत ताजमहल, टेबल लैंप, इंडिया गेट को शो में प्रतिभाग कर रहे हैं। द्वारिका प्रसाद सोनी ने बताया कि उन्होंने पांच लाख रुपये की लागत के शजर पत्थर से राममंदिर एक वर्ष में तैयार किया है। इसी प्रकार से ताजमहल, इंडिया गेट को तीन लाख रुपये की लागत से नौ माह में व टेबल लैंप को दो लाख रुपये की लागत से छह माह में तैयार किया है। जो ट्रेड शो का हिस्सा हैं।

    लगन व कठिन मेहनत से मिली सफलता, विखेर रहे हाथों का जादू

    द्वारिका प्रसाद सोनी को आठवीं कक्षा के बाद शजर पत्थर से विभिन्न आकृतियां बनाने की लगन इस कदर लगी की वह 15 वर्ष की आयु में ही कई प्रकार की ज्वैलरी, ट्राफियां आदि बनाना शुरू कर दिया। वर्ष 2001 में द्वारिका प्रसाद सोनी को शजर पत्थर से निर्मित टेबल लैंप पर स्टेट अवार्ड से लखनऊ में सम्मानित किया गया। वर्ष 2014 में शजर पत्थर की विभिन्न कलाकृतियाें को निर्मित करने पर उन्हें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद भारत सरकार के खर्चें से द्वारिका प्रसाद सोनी साउथ अफ्रीका के तंजानियां में लगी प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया, यहां भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा नीदरलैंड, श्रीलंका आदि की सरकारों ने उनकी कलाकारी को सराहते हुए पुरस्कृत किया है।

    श्रीअन्न के उत्पाद पर अर्चना शुक्ला को मिलेगी पहचान

    महिला समूह के जरिए महिलाओं को सहारा देने वाली अर्चना शुक्ला की पहचान अब श्रीअन्न के उत्पाद तैयार करने के रूप में हो रही है। शहर की अर्चना शुक्ला मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पाद तैयार करवा कर बाजार में बेचतीं हैँ। जिससे महिलाओं को रोजगार तो मिल रहा है, इसके अलावा समाज में ऐसे उत्पादों को मिलने में सहूलियत हो रही है, जो पहले आसानी से उपलब्ध थी लेकिन इस समय मिलना मुश्किल हो रहा था। जौ, बाजरा, कोदो, सांवा आदि के उत्पाद अब शहर की विभिन्न दुकानों में उपलब्ध हो रहा है। अर्चना शुक्ला के इन श्रीअन्न उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद के तहत नोएडा में लगने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में देखा जाएगा।

    -उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने जा रहा है। जिसमें बांदा के एक हस्तशिल्पी व एक उद्यमी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदर्शनी में वह अपने बनाए उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

    गुरुदेव, उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यत प्रोत्साहन विभाग