संवाद सहयोगी, बबेरू। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सपा के बूथ अध्यक्ष की युवती ने फरसे से जिस प्रकार हत्या की है, उससे यह प्रतीत होता है कि हत्या के पीछे कहानी कुछ और ही है। पुलिस इस बात की जांच के लिए तीन टीमें गठित की है। घटना के बाद कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

पुलिस की मानें तो इस कहानी का अहम किरदार युवती की मां है। सपा बूथ अध्यक्ष का उसके घर आना जाना था। डेढ़ साल पहले युवती के पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद मां बेटी को सहारा देने के लिए पड़ोसी का अक्सर आना जाना था। बूथ अध्यक्ष के युवती की मां से अवैध संबंध हो गए थे। इन्हीं संबंधों के बीच उसने कई बार आर्थिक मदद भी की थी।

मदद पाने के बाद मां- बेटी उसको काफी अहमियत देने लगी थी। ऐसे में सुखराज पूरी तरह से निरंकुश हो चुका था मसलन अक्सर घर में बैठकर शराब पीना उसकी दिनचर्या में शामिल था। सुखराज की पत्नी कलावती मामले में कुछ और ही कह रही है। कलावती के अनुसार युवती ही उसके पति को घर बुलाने आई थी। युवती ने कहा था कि आज नया साल है। घर में दावत है।

महिला की कहानी में क्या सच्चाई है यह पुलिस की जांच का विषय है। यह भी संभव है कि युवती के साथ पहले ही कई बार छेड़खानी की घटना होने के बाद योजनाबद्ध तरीके से सुखराज को घर बुलाकर हत्या की गई हो, पुलिस इन सभी बिंदुओं के जवाब खोज रही है।