    बांदा में एक ही गांव के युवक-युवती ने कुएं में कूद दी जान...प्रेम प्रसंग की चर्चा

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:44 PM (IST)

    बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के गांव में युवक युवती ने अलग-अलग कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। परि ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, पैलानी(बांदा)। शराब के नशे में युवक ने कुएं में कूदकर जान दे दी। खुदकुशी करने के पहले उसने बहन को फोन कर जान देने की जानकारी दी। अगले दिन गांव के दूसरे कुएं में युवती ने कूदकर जान दे दी। ग्रामीणों में डेढ़ साल से प्रेम-प्रसंग होने की चर्चा है। स्वजन गैर बिरादरी के होने के कारण शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि पुलिस व स्वजन प्रेम-प्रसंग होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं।

    चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय युवक शराब के नशे में गुरुवार शाम घर से निकला था। इस दौरान उसने बहन को फोन कर बताया कि वह जान देने जा रहा है। आकर उसका मरा हुआ मुंह देख लेना। बाद में गांव से एक किलोमीटर दूर रिंग बोर के पास स्थित कुएं में कूदकर जान दे दी। स्वजन रात भर उसकी खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला।

     

    शुक्रवार सुबह स्वजन को उसका मोबाइल, गुटाखा व शराब की शीशी कुएं के बाहर रखी मिली। इससे स्वजन व ग्रामीणों ने कुएं में कांटा डाला। उसके बाहर न निकलने पर पुलिस को सूचना देते हुए ग्रामीणों ने बड़ा कांटा डाला तो दोपहर में उसका शव बाहर निकल आया। स्वजन ने बताया कि वह दो भाइयों में सबसे छोटा था। कक्षा 12 तक पढ़ाई की थी। पिता ने खेत में पानी लगाने के लिए डांट दिया था। शराब के नशे में उसने यह कदम उठाया है।

     

    तीन महीने पहले सूरत से आया था

    प्रेम-प्रसंग की जानकारी उन्हें नहीं है। वह तीन माह पहले सूरत से घर लौटा था। पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता था। स्वजन का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी ओर घटनास्थल से आधा किलोमीटर दूर खेत स्थित कुएं में गांव की 20 वर्षीय युवती ने कुएं में कूदकर जान दे दी।

     

    प्रेमी की मौत की सूचना पर भांजी के साथ गई थी खेत

    ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेमी के खुदकुशी करने की जानकारी होने पर वह घर से भांजी के साथ खेत जाने को कहकर निकली थी। जहां उसने प्रेम-प्रसंग के चलते आत्मघाती कदम उठाया है। उसके भी स्वजन प्रेम-प्रसंग की जानकारी होने की बात से इन्कार कर रहे हैं।

     

    एएसपी शिवराज ने बताया कि सीओ सदर राजवीर सिंह व चिल्ला थाना निरीक्षक अनूप दुबे ने घटनास्थल देखा है। जिसमें युवती का लकड़ी तोड़ते समय संतुलन बिगड़ने से कुएं में गिरना बताया गया है। अभी तक प्रेम-प्रसंग वाली बात किसी ने स्वीकार नहीं की है। मामले की जांच की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।