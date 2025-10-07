Karwa Chauth 2025: करवा चौथ में स्पेशल दिखने की महिलाओं की तैयारी शुरू; बाजार सजकर तैयार, ये साड़ी सबसे खास

करवा चौथ नजदीक आते ही बाजारों में रौनक लौट आई है। सुहागिनें सोलह श्रृंगार के साथ इस दिन सबसे खूबसूरत दिखने की तैयारी में जुट गई हैं। ज्वेलरी से लेकर साड़ी तक दुकानों पर खास ऑफर और नई रेंज की धूम है। इस बार शहर के बाजारों में बनारसी सिल्क और शिमर साड़ियों पर महिलाओं की सबसे ज्यादा नजर है।

जागरण संवाददाता, बांदा। करवाचौथ की धूम बाजार में देखने की मिल रही है। 10 अक्टूबर को सुहागिनों का सबसे बड़ा पर्व करवाचौथ मनाया जाएगा। इसे लेकर महिलाएं तैयारियों में जुटी हुई हैं। बाजार में सबसे अधिक भीड़ साड़ियों की दुकानों पर हो रही है। हालात यह है कि दुकानों पर बैठने तक की जगह नहीं है। भीड़ के चलते कुछ ग्राहक खड़े-खड़े ही साड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। इस वर्ष जोधपुरी चुनरी के साथ सिल्क व टिशू बनारसी साड़ियों की मांग सबसे अधिक है। दुकानदारों के पास विभिन्न डिजाइनाें की साड़ियों का स्टाक उपलब्ध है।

नगर के मुख्य बाजार में करवा चौथ की खरीदारी को लेकर सबसे अधिक भीड़ उमड़ रही है। साड़ियों की दुकानों पर महिलाएं खरीदारी करती नजर आ रहीं हैं। जैसे-जैसे पर्व नजदीक आ रहा है महिलाओं की भीड़ बाजार में बढ़ती जा रही है। करवा चौथ पर्व का महिलाओं का बेसब्री से इंतजार है। इस दिन सजने-संवरने में महिलाएं पीछे नहीं रहती। करवाचौथ पर सुहागिनों का उत्साह कई गुणा बढ़ जाता है। जिसके चलते श्रृंगार करने के साथ ही तरह-तरह के पकवान आदि बनाकर अपने पति की दीयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

नगर के साड़ी सेंटर में खरीदारी करती महिलाएं। जागरण इस पर्व का महिलाओं को साल भर इंतजार रहता है। बाजार में साड़ियों की दुकानों पर इस वर्ष जोधपुरी चुनरी, राजस्थानी चुनरी, टिशू बनारसी व सिल्क कपड़े वाली साड़ियों की मांग सबसे अधिक है। इन साड़ियाें की कीमत तो 1300 रुपए से लेकर सात हजार से भी अधिक हैं। बाजार में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार काफी अधिक रौनक दिख रही है। दुकानदारों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा इंतजाम न होने के चलते जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रहा। शहर के मुख्य बाजार, महेश्वरी देवी रोड, बलखंडी नाका, शंकर गुरू चौराहा, सब्जी मंडी, गूलर नाका बाजार में भीड़ उमड़ रही है।

बाजार में बढ़ी रौनक, व्यापारियों के चेहरे खिले मुख्य बाजार स्थित शुभम साड़ी सेंटर के संचालक रामनरेश ने बाताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बाजार में ज्यादा रौनक है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है। उन्होंने बताया कि जहां पिछले वर्ष एक हजार रुपए से दो हजार रुपए तक की साड़ियों की मांग अधिक थी। वहीं इस बार तीन हजार तक की साहियों महिलाएं सामान्य तौर पर खरीद रही हैं। उनके पास 1300 रुपए से लेकर सात रुपए तक की विभिन्न डिजाइनों और रंगों की साडियां हैं, जो महिलाओं से खूब पसंद आ रही हैं। लेकिन ज्यादातर महिलाएं सात सौ से लेकर तीन हजार रुपए तक साड़ियां खरीद रही है। इस रेंज में अच्छी साड़ियां भी उपलब्ध हैं। महिलाओं को रानी व धानी कलर की साड़ियां खूब भा रही है। इस रंग को लेकर विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां जमकर बिक रही हैं।