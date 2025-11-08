हाईस्पीड़ ट्रेन का सपना पूरा, वाराणसी से बुंदेलखंड की धरती पर आई वंदेभारत ट्रेन

जागरण संवाददाता, बांदा। तेज गति से चलने वाली वंदेभारत ट्रेन का बुंदेलखंड की धरती में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। जैसे ही ट्रेन वाराणसी से बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची लाेगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। फूल बरसाते हुए दिल खोलकर स्वागत किया।

करीब चार मिनट तक रुकने के बाद जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीन स्कूलों के 40 बच्चों ने भी यहां से खजुराहो का सफर किया। वह शाम को इसी ट्रेन से लौटे। बुंदेलखंड वासियों का हाईस्पीड ट्रेन का सपना पूरा हो गया। विकास के बयार में दिन प्रतिदिन बुंदेलखंड लगातार आगे बढ़ रहा है।

एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंची वंदे मातरम ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म संख्या एक में 2.11 मिनट में पहुंची तो ट्रेन के स्वागत के लिए यहां बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद लोगों ने वंदे मातरम व भारत माता की जयकारों के नारे लगाए। ट्रेन के रुकते ही लोगों ने फूल बरसाते हुए दिल खोल कर स्वागत किया। संचालन दल पर भी फूल बरसाएं गए। नगर के विभिन्न स्कूलों के 40 बच्चे खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए।