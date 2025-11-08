Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईस्पीड़ ट्रेन का सपना पूरा, वाराणसी से बुंदेलखंड की धरती पर आई वंदेभारत ट्रेन

    By Balram Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    वाराणसी से बुंदेलखंड तक वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से हाई-स्पीड ट्रेन का सपना साकार हुआ है। यह ट्रेन दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। आधुनिक तकनीक से लैस यह ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करेगी और बुंदेलखंड के विकास में सहायक होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते जल शक्ति राज्यमंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके पटेल व अन्य। जागरण 

    जागरण संवाददाता, बांदा। तेज गति से चलने वाली वंदेभारत ट्रेन का बुंदेलखंड की धरती में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। जैसे ही ट्रेन वाराणसी से बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची लाेगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। फूल बरसाते हुए दिल खोलकर स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    करीब चार मिनट तक रुकने के बाद जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीन स्कूलों के 40 बच्चों ने भी यहां से खजुराहो का सफर किया। वह शाम को इसी ट्रेन से लौटे। बुंदेलखंड वासियों का हाईस्पीड ट्रेन का सपना पूरा हो गया। विकास के बयार में दिन प्रतिदिन बुंदेलखंड लगातार आगे बढ़ रहा है।

     

    एक नंबर प्लेटफार्म पर पहुंची

    वंदे मातरम ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म संख्या एक में 2.11 मिनट में पहुंची तो ट्रेन के स्वागत के लिए यहां बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद लोगों ने वंदे मातरम व भारत माता की जयकारों के नारे लगाए। ट्रेन के रुकते ही लोगों ने फूल बरसाते हुए दिल खोल कर स्वागत किया। संचालन दल पर भी फूल बरसाएं गए। नगर के विभिन्न स्कूलों के 40 बच्चे खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए।

     

    चार मिनट तक रुकी ट्रेन

    करीब चार मिनट तक रुकने के बाद जैसे ही रवाना होने का समय आया, जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में ट्रेन के सफर की झांकी भी दिखाई गई। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल ने संबोधित किया। इस दौरान अपर रेल प्रबंधक व नोडल अधिकारी नंदीप शुक्ला, सीनियर डीसीएम नीरज भटनागर, स्टेशन मास्टर मनोज कुमार शिवहरे आदि उपस्थित रहे। खजुराहो से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद स्कूली बच्चे वंदे भारत ट्रेन से ही वापस लौटे।

    यह भी पढ़ें- कानपुर में 93 किमी लंबी रिंग रोड परियोजना, इन जगहों से गुजरेगा, रूस की कंपनी ने शुरू किया काम