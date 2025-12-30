Language
    किसानों के लिए 31 दिसंबर 2025 सबसे अहम दिन, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इन योजनाओं से रह जाएंगे वंचित

    By Balram Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बांदा। मंडल के किसानों के लिए 31 दिसंबर सबसे अहम दिन है। किसानों के लिए अनिवार्य की गई फार्मर रजिस्ट्री से लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम व पीएम सूर्य योजना व बैंकों से लिए गये अल्पकालिक फसली ऋण के रिन्यूवल कराने की 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। वहीं बिजली विभाग की ओटीएस योजना में सबसे अधिक लाभ का पहला चरण 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। किसान यदि विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन व बैंकों में अपने खातों का नवीनीकरण आदि नहीं करवा पाते हैं तो योजनाओं का लाभ मिलने से वंचित रह सकते हैं। बैंकों में तीन के बजाय सात प्रतिशत ब्याज लग सकती है।

    सात लाख से ज्यादा किसान

    मंडल में कुल सात लाख 71 हजार छह सौ 22 किसान हैं। इनमें से बांदा में दो लाख 64 हजार 402, चित्रकूट में एक लाख 58 हजार 94, हमीरपुर में दो लाख 543 व महोबा में एक लाख 48 हजार 584 किसान शामिल हैं। सरकार ने किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं। जिनका लाभ किसान ले रहा है या फिर वह आवेदन के जरिए ले सकता है। इन किसानों के लिए आज सबसे अहम है। यदि किसान अंतिम तिथि 31 दिसंबर यानी आज अपना रजिस्ट्रेशन, आवेदन व बैंकों में नवीनीकरण जैसी प्रक्रिया नहीं करते हैं तो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

     

    फार्मर रजिस्ट्री बिन प्रभावित हो सकती हैं कई योजनाएं

    सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी है। बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान अब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। फिलहाल जनवरी माह में मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। जिनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर यानी आज है। मंडल में पांच लाख 86 हजार 492 किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन्हें इस निधि का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। फिलहाल इस समय मंडल में 46650 किसानाें की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। जिसमें बांदा में 17048, चित्रकूट में 8650, हमीरपुर में 10519 व महोबा में 10433 किसान शामिल हैं। अभी तक पांच लाख 39 हजार 492 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई है।

     

    प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि आज

    मंडल में किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। अंतिम समय में सर्वर की समस्या के कारण फसलों का बीमा नहीं हो पाता है। पिछली बार रबी सीजन में कुल तीन लाख 20 हजार 462 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था। इस बार रबी सीजन में साइट न चलने के कारण महज एक लाख आठ हजार किसान ही बीमा करवा पाया है। आज अंतिम दिन के बाद यदि तिथि नहीं बढ़ी तो बहुत से किसान फसल का बीमा करवाने से वंचित रह जाएगें।

     

    आज ही करवाएं बैंकों के ऋण का नवीनीकरण

    किसान विभिन्न सहकारी समितियों के जरिए बैंकों से अल्प कालिक ऋण लेते हैं। जिसे छह-छह माह में रिन्यू करवाना पड़ता है। जिन किसानों ने इन समितियों के जरिए अल्प कालिक फसली ऋण ले रखे हैं उन्हें हर हाल में नवीनीकरण करवा लेना चाहिये। अन्यथा उन किसानों के फसलों का बीमा बैंक के जरिए नहीं हो पाएगा। साथ ही खाते का संचालन भी प्रभावित हो जाएगा।

     

    पीएम कुसुम व पीएम सूर्य घर योजना के लिए जमा करें अपना अंश

    मंडल के चारों जिलों में आठ लाख 39 हजार 274 बिजली कनेक्शन धारक हैं। जिसमें बांदा में 306165, चित्रकूट में 176934, हमीरपुर में 210810, महोबा में 145365 बिजली के उपभोक्ता हैं। सरकार ने बिजली कनेक्शन धारकों के लिए पीएम कुसुम व पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसमें किसान जिन्होंने अपने निजी नलकूप पर बिजली कनेक्शन लिए हैं उनके लिए पीएम कुसुम व जिन उपभोक्ताओं ने घरेलू कनेक्शन ले रखा है, उनके लिए पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना लागू है। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए 68 से 90 प्रतिशत तक की सरकार सब्सिडी दे रही है। रजिस्ट्रेशन करवा चुके आवेदकों को आज अपना अंश जमा कर विभाग में कागजात जमा कर देना चाहिए, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

     

    सोलर फेसिंग व ओटीएस योजना का भी ले सकते हैं लाभ

    बुंदेलखंड के किसानों के लिए चल रही सोलर फेसिंग योजना का भी आज अंतिम दिन है। किसानों को घूम रहे बेसहारा गोवंशियों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ लिया जा सकता है। वहीं बिजली की ओटीएस योजना बिजली के बकाया धारकों के लिए इस समय ओटीएस योजना चल रही है। इसका प्रथम चरण आज समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मिलने वाले सबसे अधिक छूट से वंचित रह जाएंगे।

     

    विभिन्न योजनाओं की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। सभी को चाहिए कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए समय का ध्यान रखें। यदि अंतिम तिथि बढ़ती है तो आगे भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
    कुमार धर्मेंद्र, अपर जिलाधिकारी, राजस्व व वित्त