    सावधान, बाजार में नकली नोट, महोबा और बांदा से क्राइम ब्रांच टीम ने चार आरोपितों को उठाया

    By Sujit Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:35 PM (IST)

    बांदा और महोबा में नकली नोटों के बाजार में सक्रिय होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच सहित तीन टीमों ने जांच शुरू की और अब तक चार संदिग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। सावधान, अगर आपके पास पांच सौ रुपये का नोट है तो जरा उसे जांच लें। ऐसा न हो कि आपके पास वह नकली नोट न हो। ये सच है क्याेंकि बाजार में पांच सौ रुपये के नकली नोट का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बांदा और महोबा से आरोपितों को भी उठाया गया है। उनके पास से सामान भी बरामद हुआ है।

     

    नकली नोटों को बनाने व बाजार में फैलाने वाले सक्रिय चल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की तीन टीमें धरपकड़ अभियान चला रही हैं। जिसमें अब तक शक के आधार पर चार आरोपितों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसमें शनिवार को क्राइम ब्रांच ने एक आरोपित को कबरई से पकड़ा है। उसके पास से प्रिंटर आदि भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी छानबीन चलने से मामले को उजागर नहीं कर रहे हैं।

     

    बाजार में तीन दिन पहले 500 सौ का नकली नोट एक व्यवसायी को किसी ने पकड़ा दिया था। जब उसके नकली होने की पुष्टि हुई तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामले को एसपी पलाश बंसल ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत एसओजी स्पेशल आपरेशन ग्रुप व क्राइम ब्रांच समेत तीन टीमों को जांच के लिए लगाया। जिसमें अपने जिले से अब तक पुलिस टीमों ने तीन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा, जबकि महोबा के कबरई से उनके चौथे साथी को दबोचा है।

     

    एसपी ने बताया कि नकली नोट मिलने व उसमें जांच के साथ धरपकड़ किए जाने का मामला सही है। लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आरोपितों की सही पुष्टि होने पर मामले का राजफाश जल्द किया जाएगा। अभी तक की जांच में जो पकड़े गए हैं वह बड़े हिस्ट्रीशीटर हैं।