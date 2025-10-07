Language
    यूपी के किसानों के लिए बड़ी खबर; सहकारी समितियों में दी जा रही आजीवन सदस्यता, मिलेगा ये आजीवन लाभ

    By balram singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:14 PM (IST)

    बांदा में सहकारी समितियां किसानों को आजीवन सदस्य बनने का अवसर दे रही हैं। 200 से 5000 रुपये के शेयर खरीदकर किसान लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता लेने पर किसानों को ब्याज और खाद जैसी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। 12 सितंबर से शुरू हुआ एम-पैक्स सदस्यता महाअभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

    किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की कवायद।

    जागरण संवाददाता, बांदा। सहकारी समितियों में किसानों को आजीवन सदस्य बनाया जा रहा है। योजना से जुड़कर किसानों को सहकारिता में शेयरधारक बनने का मौका है। दो सौ से पांच हजार रुपये तक के शेयर ले सकते हैं, लाभांश किसानों को मिलेगा। सदस्यता ग्रहण करने वाले किसानों को बैंक से ब्याज व खाद समेत अन्य योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा।

    सहकारिता विभाग ने किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहा है। इसके लिए शासन ने किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने का खाका खींचा है। इसके लिए विभाग ने 12 सितंबर से एम पैक्स सदस्यता महाअभियान शुरू किया है। यह 12 अक्टूबर तक चलेगा।

    मंडल के चारों जिलों में 173 बी-पैक्स समितियां हैं। इसमें बांदा में 47, हमीरपुर में 45, चित्रकूट में 39 व महोबा में 42 समितियां शामिल हैं। चारों जिलों में कुल 9,09,700 किसान हैं, जिसमें 8,33,553 पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे किसान हैं जो समितियों के सदस्य ही नहीं बने हैं। इस समय किसानों को एम पैक्स समितियों का आजीवन सदस्य बनाया जा रहा है।

    किसानों के लिए एम पैक्स समिति का सदस्य बन योजना से जुड़कर सहकारिता में शेयरधारक बनने का अच्छा अवसर है। दो सौ से पांच हजार रुपये तक के शेयर ले सकते हैं, इन शेयरों का जो भी लाभांश होगा वह सीधे किसानों के खाते में नियमानुसार मिलेगा। जो पुराने सदस्य हैं उन्हें यह प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह समितियों में जाकर शेयर खरीद सकते हैं। इसका लाभ लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है।

    सदस्यता ग्रहण करने वाले किसानों को बैंक से ब्याज व खाद समेत अन्य योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाएगा। सहकारिता विभाग किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की कवायद कर रहा है। इसके लिए शासन ने किसानों को सहकारी समितियों से जोड़ने का खाका खींचा है। इसके लिए विभाग ने 12 सितंबर से एम पैक्स सदस्यता महाअभियान शुरू किया है। यह 12 अक्टूबर तक चलेगा।

    अभी तक करीब 8237 किसानों ने अपनी सदस्यता ली है। सदस्यता शुल्क 226 रुपये है। इस धनराशि से किसान के नाम सौ-सौ रुपये के दो शेयर, 21 रुपये सदस्यता शुल्क और पांच रुपये पास बुक के लिए जाएंगे। यह शुल्क जमा करने वाले किसान समितियों में आजीवन सदस्य रहेंगे। दोबारा सदस्यता शुल्क नहीं जमा करना होगा।

    सदस्य बनने वाले किसानों को यह मिलेंगे लाभ

    सदस्यता ग्रहण करने वाले किसानों को सहकारी समितियों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिलेगा। साथ ही वह भी किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। बैंकों से तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण ले सकेंगे। समितियों के माध्यम से वितरित की जाने वाली यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, कृषि उपकरण समेत सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा।

    किसानों को एम-पैक्स समितियों का सदस्य बनाने का अभियान 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें किसानों को खाद, बीज से लेकर उर्वरक आदि के मिलने में सहूलियत मिलेगी। शेयर धारक बनने का अच्छा अवसर है।

    प्रदीप सिंह, उपायुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता, चित्रकूट धाम मंडल

    एक नजर में

    • मंडल में एम-पैक्स समितियां-173
    • मंडल में कुल किसान- 9,09,700
    • सम्मान निधि पाने वाले किसान-8,33,553
    • सदस्यता शुल्क-226 रुपए (100-100 रुपए के दो शेयर, 21 सदस्यता शुल्क, पांच रुपए पासबुक)

