सपा बूथ अध्यक्ष की हत्यारोपित युवती ने दिया बयान, दुष्कर्म किया तो बचाव में फरसे से काट डाला

जागरण संवाददाता, बांदा। सपा नेता को फरसे से काट डालने के मामले में हत्यारोपित युवती ने जेल जाने के पहले अपने साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि की है। अभी तक पुलिस इस बात पर जोर दे रही थी कि युवती के साथ दुष्कर्म का केवल प्रयास हुआ था। युवती ने दिए गए बयान में बताया कि शराब के नशे में उसके साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया था।

उसने अपने बचाव में हत्या की है। उसके स्पष्ट बयान देने से कराए गए मेडिकल में साक्ष्य संकलित किए गए हैं। अब मेडिकल के दौरान तैयार की गई स्लाइड, कपड़े व स्वाब की फोरेंसिक जांच से युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है कि नहीं इसकी सही पुष्टि होगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोराहे में उलझी पुलिस को विवेचना करने में आसानी होगी।

ये था पूरा मामला बबेरू कोतवाली के एक गांव में घर के मुखिया की मौत के बाद मां और बेटी रहती हैं। गुरुवार शाम करीब चार बजे मां खेत की ओर गई थीं व घर पर युवती अकेली थी। इसी दौरान घर के सामने रहने वाले सपा के बूथ अध्यक्ष 48 वर्षीय सुखराज प्रजापति घर पहुंचा और उसने वहां बैठकर शराब पी थी। सपा नेता के नशे में होने पर युवती से उसका विवाद हुआ। जिसके बाद युवती ने फरसे से सिर व चेहरे में हमलाकर सपा नेता की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद युवती ने चौकी में जाकर खुद समर्पण किया था।

हत्या करने के कारण के बारे में उसने पुलिस को बताया था कि शराब के नशे में सपा नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसने घटना का विरोध किया, लेकिन नशे में सपा नेता सुखराज ने उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इस दौरान आक्रोश में उसने घर में रखे फरसे से वार कर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस दुष्कर्म करने के आक्रोश में हत्या करने की बात से पर्दा डालती रही।

मामले की जानकारी एसपी पलाश बंसल को हुई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उनके आदेश पर कोतवाली पुलिस ने युवती को जेल भेजने के पहले उसका जिला महिला अस्पताल में शुक्रवार शाम डाक्टरी परीक्षण कराया। सूत्रों की मानें तो मेडिकल परीक्षण में प्रथम दृष्टया इंजरी स्पष्ट नहीं हुई। इससे जांच के अलग-अलग तीन नमूने लिए गए। जिसमें स्लाइड तैयार करने के साथ स्वाब सैंपल भी लिया गया। इसके अलावा फोरेंसिक लैब लखनऊ भेजने के लिए युवती के कपड़े भी सील किए गए हैं।

जेल जाने के दौरान युवती ने बेबाक होकर बयान दिया कि उसके साथ सपा नेता दुष्कर्म किया है। जिसमें आक्रोश व बचाव को लेकर उसने दुष्कर्म आरोपित पर फरसे हमला किया था। पुलिस ने मेडिकल परीक्षण में लिए गए तीनों नमूनों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब लखनऊ भिजवाया है। विवेचना में उलझी पुलिस को अब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने का इंतजार है। जिससे घटना की पूरे रूप रेखा स्पष्ट हो सकेगी। विवेचना को जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में यदि युवती के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि होती है तो इसका लाभ युवती को न्यायालय से मिलेगा। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से हर बिंदु पर छानबीन करने में जुटी है।

- पलाश बंसल एसपी गांव में पुलिस कर रही चहल कदमी