बांदा में संपत्ति विवाद सुलझाने गए पीआरवी कर्मी और होमगार्ड पर जानलेवा हमला, सात गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बांदा। भाइयों के बीच चल रहे बंटवारे के विवाद को सूचना मिलने पर सुलझाने पहुंचे पीआरवी कर्मी व होमगार्ड को दर्जन भर लोगों ने लात-घूंसों व धारदार हथियार चापड़ से हमला कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं गार्ड के ऊपर उसे जिंदा जलाने की नियत से अलाव की आग डाल दी। जिसमें उसकी जैकेट जल गई।

हमलावरों ने पीआरवी कर्मी का मफलर से गला कसने का प्रयास किया उसकी सरकारी डायल 112 की बाइक को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी। पीआरवी कर्मी व होमगार्ड की वर्दी तार-तार हो गई। वारदात के दौरान अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण अपने घरों के अंदर दुबके रहे। पुलिस ने महिला व छह आरोपित भाइयों के विरुद्ध नामजद व पांच अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया । धारदार हथियार बरामद कर लिया है।



बबेरू कोतवाली के परसौली गांव के मजरा निर्मल पुरवा में शुक्रवार रात 11 बजे वहां के सोनू पुत्र उमाशंकर वर्मा ने फोन से डायल 112 में सूचना दी थी। जिसमें उसने बताया था कि मेरे परिवार के लोग मेरे पिता उमाशंकर और मेरी मां को गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना पर कमासिन थाने की ड्यूटी के पीआरवी कर्मी कांस्टेबल अयोध्या प्रसाद पुत्र रामलाल ग्राम बिरनेर थाना सरांय अकिल जनपद कौशांबी अपनी सरकारी बाइक से घटनास्थल गए। जहां फोन कर सूचना देने वाले सोनू व उसके पिता उमांशकर व उसकी पत्नी माया ने उन्हें बताया कि पुश्तैनी जमीन की बंटवारे को लेकर मेरे भाई अजय, रामू, रमाशंकर, संतोष, शिवा पुत्रगण बुत्ता व पवन पुत्र रामू व प्रीती पत्नी राजकुमार मेरे साथ विवाद कर रहे हैं।

पुलिस कर्मियों ने आरोपितों के नाम व पता पूछना शुरू किया तो विवाद कर रहा अजय उसे भी गाली- गलौज करने लगा। पीआरवी कर्मी ने गाली देने से मना करते हुए अपने मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग करना शुरू कर दिया। इससे सभी आरोपितों ने कांस्टेबल के मफलर से उसका गला कसना शुरू कर दिया। साथी होमगार्ड राधेश्याम ने उसे किसी तरह बचाने की कोशिश किया तो पांच अज्ञात लोगों ने पहुंचकर सभी के साथ मिलकर पीआरवी कर्मी व गार्ड को लात घूसों और चापड़ से हमला कर घायल कर दिया।होमगार्ड राधेश्याम की जैकेट पर आग तापने के लिए जल रऐ अलाव की आग डाल दी। इससे पीआरवी कर्मी ने साथी राधेश्याम की जलती जैकेट उतार कर उसकी जान बचाई। किसी तरह पीआरवी कर्मी ने बबेरू कोतवाली में सूचना दी।