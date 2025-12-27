Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बांदा में संपत्ति विवाद सुलझाने गए पीआरवी कर्मी और होमगार्ड पर जानलेवा हमला, सात गिरफ्तार

    By Vimal Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:38 PM (IST)

    बांदा में भाइयों के संपत्ति विवाद को सुलझाने गए पीआरवी कर्मी और होमगार्ड पर हमला हुआ। दर्जनभर लोगों ने लात-घूंसों, चापड़ से हमला कर होमगार्ड की जैकेट ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बांदा। भाइयों के बीच चल रहे बंटवारे के विवाद को सूचना मिलने पर सुलझाने पहुंचे पीआरवी कर्मी व होमगार्ड को दर्जन भर लोगों ने लात-घूंसों व धारदार हथियार चापड़ से हमला कर घायल कर दिया। इतना ही नहीं गार्ड के ऊपर उसे जिंदा जलाने की नियत से अलाव की आग डाल दी। जिसमें उसकी जैकेट जल गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    हमलावरों ने पीआरवी कर्मी का मफलर से गला कसने का प्रयास किया उसकी सरकारी डायल 112 की बाइक को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी। पीआरवी कर्मी व होमगार्ड की वर्दी तार-तार हो गई। वारदात के दौरान अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीण अपने घरों के अंदर दुबके रहे। पुलिस ने महिला व छह आरोपित भाइयों के विरुद्ध नामजद व पांच अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया । धारदार हथियार बरामद कर लिया है।

     


    बबेरू कोतवाली के परसौली गांव के मजरा निर्मल पुरवा में शुक्रवार रात 11 बजे वहां के सोनू पुत्र उमाशंकर वर्मा ने फोन से डायल 112 में सूचना दी थी। जिसमें उसने बताया था कि मेरे परिवार के लोग मेरे पिता उमाशंकर और मेरी मां को गाली- गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूचना पर कमासिन थाने की ड्यूटी के पीआरवी कर्मी कांस्टेबल अयोध्या प्रसाद पुत्र रामलाल ग्राम बिरनेर थाना सरांय अकिल जनपद कौशांबी अपनी सरकारी बाइक से घटनास्थल गए। जहां फोन कर सूचना देने वाले सोनू व उसके पिता उमांशकर व उसकी पत्नी माया ने उन्हें बताया कि पुश्तैनी जमीन की बंटवारे को लेकर मेरे भाई अजय, रामू, रमाशंकर, संतोष, शिवा पुत्रगण बुत्ता व पवन पुत्र रामू व प्रीती पत्नी राजकुमार मेरे साथ विवाद कर रहे हैं।

     

    पुलिस कर्मियों ने आरोपितों के नाम व पता पूछना शुरू किया तो विवाद कर रहा अजय उसे भी गाली- गलौज करने लगा। पीआरवी कर्मी ने गाली देने से मना करते हुए अपने मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग करना शुरू कर दिया। इससे सभी आरोपितों ने कांस्टेबल के मफलर से उसका गला कसना शुरू कर दिया। साथी होमगार्ड राधेश्याम ने उसे किसी तरह बचाने की कोशिश किया तो पांच अज्ञात लोगों ने पहुंचकर सभी के साथ मिलकर पीआरवी कर्मी व गार्ड को लात घूसों और चापड़ से हमला कर घायल कर दिया।होमगार्ड राधेश्याम की जैकेट पर आग तापने के लिए जल रऐ अलाव की आग डाल दी। इससे पीआरवी कर्मी ने साथी राधेश्याम की जलती जैकेट उतार कर उसकी जान बचाई। किसी तरह पीआरवी कर्मी ने बबेरू कोतवाली में सूचना दी।

     

    इससे सीओ सौरभ सिंह व बबेरू कोतवाली निरीक्षक राजेंद्र सिंह रजावत ने आरोपित सातों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। एएसपी शिवराज ने बताया कि पीआरवी कर्मी की तहरीर पर जानलेवा हमला व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अज्ञात लोगों की पहचान कराई जा रही है। उन्हें पकड़कर जेल भेजा जाएगा। वहीं फोन पर सूचना देने वाले की तहरीर पर भी पुलिस ने आरोपितों पर दूसरा मुकदमा मारपीट व धमकाने का दर्ज किया है।