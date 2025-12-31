मंदिर लव मैरिज कर पुणे में रखा, घर आकर रचा ली दूसरी शादी...यूं खुली पोल

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने बेवफाई की हद पार कर दी। पहले लव मैरिज करके पत्नी को पुणे में छोड़ आया। इसे बाद शहर में आकर युवक ने दूसरी युवती से शादी रचा ली। मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति विवाहिता को पुणे में छोड़कर बिना बताए घर चला आया था। पीड़िता ने आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

आठ माह लुधियाना में रही थी पीड़िता जरैली कोठी मुहल्ला निवासी 45 वर्षीय नीमा को उसका पड़ोसी गनेश भुर्जी सात साल पहले बहला-फुसलाकर तरह-तरह के प्रलोभन देते हुए लुधियाना पंजाब ले गया था। जहां बाद में उसने मंदिर में शादी कर ली। पीड़ित पत्नी नीमा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति उसे आठ माह लुधियाना में रखने के बाद पुणे महाराष्ट्र ले गया और अभी तक अपने साथ बतौर पत्नी की तरह रखे रहा है। दोनों के बीच पति-पत्नी के तरह ही रिश्ते रहे हैं।