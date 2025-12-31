Language
    मंदिर लव मैरिज कर पुणे में रखा, घर आकर रचा ली दूसरी शादी...यूं खुली पोल

    By Sujit Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    बांदा के एक व्यक्ति ने प्रेम विवाह के बाद अपनी पत्नी को पुणे में छोड़ दिया और घर आकर दूसरी शादी कर ली। पीड़िता नीमा ने बताया कि पति गणेश भुर्जी उसे लु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने बेवफाई की हद पार कर दी। पहले लव मैरिज करके पत्नी को पुणे में छोड़ आया। इसे बाद शहर में आकर युवक ने दूसरी युवती से शादी रचा ली। मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति विवाहिता को पुणे में छोड़कर बिना बताए घर चला आया था। पीड़िता ने आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।

    आठ माह लुधियाना में रही थी पीड़िता

    जरैली कोठी मुहल्ला निवासी 45 वर्षीय नीमा को उसका पड़ोसी गनेश भुर्जी सात साल पहले बहला-फुसलाकर तरह-तरह के प्रलोभन देते हुए लुधियाना पंजाब ले गया था। जहां बाद में उसने मंदिर में शादी कर ली। पीड़ित पत्नी नीमा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि मंदिर में प्रेम विवाह करने के बाद पति उसे आठ माह लुधियाना में रखने के बाद पुणे महाराष्ट्र ले गया और अभी तक अपने साथ बतौर पत्नी की तरह रखे रहा है। दोनों के बीच पति-पत्नी के तरह ही रिश्ते रहे हैं।

     

    25 को सितंबर को घर भाग आया था आरोपित

    25 सितंबर 2025 को पति उससे यह कहकर भागकर अपने घर चला आया कि मैं घूमकर आ रहा हूं। पति के माता-पिता के घर से वापस न आने पर वह लौटकर आने का इंतजार करती रही है। उसके जीवित रहते हुए पति ने अपने माता-पिता की सहमति से एक मूकबधिर युवती से शादी कर ली। इसके बाद अब अपने साथ रखने से मना कर दिया। इससे वह बेसहारा हो गयी है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके पास जो भी जेवरात व रुपये थे उन्हे भी चोरी-छिपे अपने साथ पति ले आया है। पति उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट करता रहा व खाना नही देता था। कोतवाली निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।