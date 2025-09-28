यूपी के इस जिले में नवंबर में होगा सामूहिक विवाह का आयोजन, 400 लोगों ने किया आवेदन; शादी में मिलेंगे ये गिफ्ट

बलरामपुर में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर में कार्यक्रम होगा। समाज कल्याण विभाग को 471 बेटियों की शादी कराने की जिम्मेदारी मिली है जिसके लिए लगभग 400 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विवाह का बजट बढ़कर 1 लाख रुपये हो गया है जिसमें कन्या के खाते में 60 हजार रुपये और 25 हजार के उपहार दिए जाएंगे। आवेदनों का सत्यापन जारी है।

संवाद सूत्र, बलरामपुर। गरीब परिवार की बेटियों की शादी समाज कल्याण विभाग में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर में रचाई जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में 471 गरीब बेटियों की शहनाई बजवाने की जिम्मेदारी विभाग को मिली है। योजना के तहत अभी तक विभाग के पाेर्टल पर करीब 400 आवेदन परिवारों ने किया है। सत्यापन उपरांत पात्रता सूची में शामिल करने की बात अधिकारी कर रहे है।

समाज कल्याण अधिकारी डॉ. राहुल कुमार गुप्त ने बताया कि पहले शादी के लिए 51 हजार रुपये का बजट विभाग को मिलता था। लेकिन इस वर्ष से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजा जाएगा।