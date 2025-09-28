CM Yogi Adityanath: जिसे जहन्नुम जाना है, वह गजवा ए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का प्रयास करे: योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath in Balrampur मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता व मां पाटेश्वरी के जयघोष से संबोधन शुरू करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार 825 करोड़ की परियोजना दे रही है। इसके बाद सख्त लहजे में कहा कि कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं और सपना गजवा-ए-हिंद का देखते हैं।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार देर शाम को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया और यहां मंदिर की व्यवस्थाओं व नवरात्रि मेले की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने घूघुलपुर में रविवार को 124 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता व मां पाटेश्वरी के जयघोष से संबोधन शुरू करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार 825 करोड़ की परियोजना दे रही है। इसके बाद सख्त लहजे में कहा कि कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं और सपना गजवा-ए-हिंद का देखते हैं। वह भारत में रहकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों का सीधे जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। जिन बच्चों के हाथों में कापी-किताबें होनी चाहिए, आज उन हाथों में ‘आइ लव मोहम्मद’ के पोस्टर व तख्तियां देकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चेतावनी दी कि गजवा-ए-हिंद का नारा लगाने वालों, जितना सोचते हो, सरकार उससे ज्यादा तैयार है। ऐसा करोगे, तो ऐसे ही पिटोगे, जैसे बरेली में पिटे हो।

रहते हिन्दुस्तान में और सपना देखते गजबा-ए-हिंद का मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश और प्रदेश में माहौल बिगाड़ने के प्रयास में है। यह ऐसे लोग हैं जो कि रहते तो हिन्दुस्तान में हैं और सपना गजबा-ए-हिंद का देखते हैं। ऐसे लोगों का रास्ता सीधे नरक को जाएगा। बलरामपुर की धरती पर जलालुद्दीन ने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए अपना नाम छांगुर बाबा रख लिया था। उसके पाप का घड़ा भरा तो उसका किला नस्तेनाबूद हो गया। उत्सव और त्योहारों में उपद्रव करने वाले लोगों को पहले ही बता दिया है कि यदि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को आगजनी, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला तो सीधे जहन्नुम का टिकट काट देंगे। यदि दुस्साहस करोगे तो पिटोगे जैसे बरेली में पिटे हो।

बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, तो सीधे नरक का रास्ता सीएम ने कहा कि बलरामपुर की धरती पर जलालुद्दीन ने हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए अपना नाम छांगुर बाबा रख लिया था। उसके पाप का घड़ा भरा तो उसका किला नेस्तनाबूद हो गया। बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, तो सीधे नरक का रास्ता तय है। अभी जो लोग इसमें (मतांतरण) में लिप्त हैं, देर-सवेर उनका भी हाल छांगुर जैसा ही होना है।

ड्रोन व चोरी की अफवाह पर चेताया सीएम ने कहा कि अराजक तत्व ड्रोन व चोरी की अफवाह फैलाकर दहशत का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर गैंग्सटर की कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसलिए अफवाह फैलाने वाले सावधान हो जाएं। आम जन से अपील किया कि यदि कोई अफवाह के जरिए दहशत फैला रहा हो, तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित करें। ऐसे लोगों से कायदे से निपटा जाएगा।