खुशखबरी! माघ मेले के लिए बलरामपुर से चलाई जाएंगी 50 रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। प्रयागराज में एक जनवरी से 15 फरवरी तक लगने वाले माघ मेले में बलरामपुर से जाने वाले यात्रियों के लिए 50 रोडवेज बसोें को संचालन किया जाएगा।

इसकी तैयारी विभाग ने कर ली है। बसों का संचालन यात्रियों की मांग के अनुसार एक जनवरी से प्रयागराज के लिए किया जाएगा। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि जनवरी में प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए 50 बसों के संचालन की कार्ययोजना तैयार की गई है।