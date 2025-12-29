खुशखबरी! माघ मेले के लिए बलरामपुर से चलाई जाएंगी 50 रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत
बलरामपुर से प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए 50 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी से शुरू होगी और यात्रियों की मांग के अनुस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। प्रयागराज में एक जनवरी से 15 फरवरी तक लगने वाले माघ मेले में बलरामपुर से जाने वाले यात्रियों के लिए 50 रोडवेज बसोें को संचालन किया जाएगा।
इसकी तैयारी विभाग ने कर ली है। बसों का संचालन यात्रियों की मांग के अनुसार एक जनवरी से प्रयागराज के लिए किया जाएगा। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि जनवरी में प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए 50 बसों के संचालन की कार्ययोजना तैयार की गई है।
यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। यदि यात्री नियमित निकलते हैं तो बसों का संचालन भी उसी के अनुरूप किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- यूपी में ईंट से कूचकर कुत्ते की बेरहमी से हत्या, रस्सी से बांध कर शव गली में घसीटा; CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।