    खुशखबरी! माघ मेले के लिए बलरामपुर से चलाई जाएंगी 50 रोडवेज बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सहूलियत

    By Chandra Bhushan Shukla Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    बलरामपुर से प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए 50 रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी से शुरू होगी और यात्रियों की मांग के अनुस ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण बलरामपुर। प्रयागराज में एक जनवरी से 15 फरवरी तक लगने वाले माघ मेले में बलरामपुर से जाने वाले यात्रियों के लिए 50 रोडवेज बसोें को संचालन किया जाएगा।

    इसकी तैयारी विभाग ने कर ली है। बसों का संचालन यात्रियों की मांग के अनुसार एक जनवरी से प्रयागराज के लिए किया जाएगा। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि जनवरी में प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए 50 बसों के संचालन की कार्ययोजना तैयार की गई है।

    यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा। यदि यात्री नियमित निकलते हैं तो बसों का संचालन भी उसी के अनुरूप किया जाएगा।

