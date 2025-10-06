यूपी में रोडवेज बस चालक के पद पर हो रही भर्ती, इन लोगों के लिए सुनहरा अवसर

बलरामपुर में चालकों की कमी से रोडवेज बसें प्रभावित हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोडवेज विभाग चालक भर्ती कर रहा है। आठवीं पास और 23 वर्ष 6 माह से अधिक आयु वाले जिनके पास भारी वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव है आवेदन कर सकते हैं। लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।

संवाद सूत्र, बलरामपुर। चालक एवं परिचालक की कमी होने से रोडवेज बसों का संचालन सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में यात्रियाें को सफर करने के लिए बसों का इंतजार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए रोडवेज में चालकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है।

