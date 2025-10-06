यूपी में रोडवेज बस चालक के पद पर हो रही भर्ती, इन लोगों के लिए सुनहरा अवसर
बलरामपुर में चालकों की कमी से रोडवेज बसें प्रभावित हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोडवेज विभाग चालक भर्ती कर रहा है। आठवीं पास और 23 वर्ष 6 माह से अधिक आयु वाले जिनके पास भारी वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव है आवेदन कर सकते हैं। लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।
संवाद सूत्र, बलरामपुर। चालक एवं परिचालक की कमी होने से रोडवेज बसों का संचालन सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में यात्रियाें को सफर करने के लिए बसों का इंतजार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए रोडवेज में चालकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है।
चालक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास व आयु 23 वर्ष छह माह होनी चाहिए। दो वर्ष का भारी मोटर संचालन अनुभव व अभ्यर्थी की लंबाई पांच फीट तीन इंच से कम नहीं होनी चाहिए।
अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में चालक लाइसेंस, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की दो छाया प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड के साथ परिवहन निगम कार्यालय में पहुंच कर आवेदन कर सकते हैं।
