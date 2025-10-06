Language
    यूपी में रोडवेज बस चालक के पद पर हो रही भर्ती, इन लोगों के लिए सुनहरा अवसर

    By CHANDRA BHUSHAN SHUKLA Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    बलरामपुर में चालकों की कमी से रोडवेज बसें प्रभावित हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोडवेज विभाग चालक भर्ती कर रहा है। आठवीं पास और 23 वर्ष 6 माह से अधिक आयु वाले जिनके पास भारी वाहन चलाने का 2 साल का अनुभव है आवेदन कर सकते हैं। लंबाई 5 फीट 3 इंच से कम नहीं होनी चाहिए।

    रोडवेज बस चालक बनने के लिए अभ्यर्थी करें आवेदन।

    संवाद सूत्र,  बलरामपुर। चालक एवं परिचालक की कमी होने से रोडवेज बसों का संचालन सही से नहीं हो पाता है। ऐसे में यात्रियाें को सफर करने के लिए बसों का इंतजार करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए रोडवेज में चालकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चालक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी तरन्नुम ने बताया कि अभ्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ पास व आयु 23 वर्ष छह माह होनी चाहिए। दो वर्ष का भारी मोटर संचालन अनुभव व अभ्यर्थी की लंबाई पांच फीट तीन इंच से कम नहीं होनी चाहिए।

    अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में चालक लाइसेंस, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की दो छाया प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो व आधार कार्ड के साथ परिवहन निगम कार्यालय में पहुंच कर आवेदन कर सकते हैं।

