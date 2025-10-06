विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर हमला, सिपाही की वर्दी फाड़कर छीनी चाबी; पिता-पुत्र समेत सात गिरफ्तार
अंबेडकरनगर के इटौरा गांव में दो भाइयों के झगड़े की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर हमला हुआ। ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से मार्ग जाम कर दिया और वाहन जलाने की धमकी दी। पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बेवाना के इटरौरा गांव में सगे भाइयों के बीच विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर हमला कर वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया। सिपाही की वर्दी फाड़ते हुए मारा पीटा। वाहन की चाबी छीन लिया। लाठी-डंडा लेकर मार्ग जामकर वाहन को घेर लिया।
डरे-सहमे सिपाहियों ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम समेत उच्चाधिकारियों को दी। बड़ी संख्या में पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीण भाग गए। माैके पर मिले पिता-पुत्रों समेत सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गांव के सगे भाई अजीत और विपिन अलग-अलग रहते हैं। गत चार अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे विपिन ने डायल 112 पर सूचना दी कि भाई अजीत गाड़ी को लेकर विवाद कर रहे थे। पीआरवी टीम के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, महेश यादव, सिद्धांत सिंह व चालक होमगार्ड संजय मिश्र ने पहुंचकर समझा-बुझाकर वापस आ रहे थे।
इस बीच दोनों भाई फावड़ा लेकर उग्र हो गए। सिपाही सिद्धांत सिंह की वर्दी, गाड़ी का शीशा तोड़कर शोर मचाते हुए वाहन में घुसकर वर्दी फाड़ दिए। पीआरवी कर्मी को लाठी-डंडा व लात घूसा से मारने पीटने लगे और चाबी निकाल लिए। ग्रामीणों की मदद से लाडी-डंडा लेकर रोड जाम कर दिये। पीआरवी वाहन को जलाने की बात करने लगे।
सिपाहियों ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों को दी। उच्चाधिकारी के मौके पर पहुंचने अफरातफरी मच गई। पूरे गांव दहशत का माहौल व्याप्त हो गया।
हेड कांस्टेबल राजेश की तहरीर पर पुलिस ने विक्रम, इनके पिता बुद्धिराम, मां सरोजा देवी, रामप्रसाद, अभयराज, लक्ष्मी समेत सात नामजद व 15-20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। मौके पर मिले सगे भाई अजीत, विपिन, बुद्धिराम, रामप्रसाद, अभयराज, सरोजा, व लक्ष्मी को गिरफ्तार किया।
निरीक्षक सर्वदमन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।
