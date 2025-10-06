Language
    चीनी मिल यार्ड से लेकर गन्ना केंद्रों तक किसानों को न हो कोई दिक्कत, कर्मचारियों को DM का सख्त निर्देश

    By Badri vishal awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    सीतापुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गन्ना पेराई सत्र की तैयारी बैठक हुई। इसमें गन्ना आपूर्ति बिजली यातायात और क्रय केंद्रों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। किसानों को समय पर गन्ना पर्ची जारी करने भुगतान सुनिश्चित करने और मिलों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए। गन्ना वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाने के भी निर्देश दिए गए ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।

    चीनी मिल यार्ड से लेकर गन्ना केंद्रों तक किसानों को न हों दिक्कतें

    संवाद सूत्र, सीतापुर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नवीन गन्ना पेराई सत्र को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पेराई सत्र की सभी तैयारियां समय से पूरी कर लें। गन्ना आपूर्ति व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, यातायात प्रबंधन, तौल क्रय केंद्रों की व्यवस्था तथा श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

    जिलाधिकारी ने कहा कि समय से क्रय केंद्रों की स्थापना के साथ ही तौल व पेराई के जरूरत प्रबंध कर लिए जाएं। समय से किसानों को गन्ना पर्ची जारी की जाएं। कैलेंडर पारदर्शी ढंग से तैयार किए जाएं। यार्ड में गन्ने की तौल समय से हो।

    शासन के निर्देशानुसार ही किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान की समयावधि का विशेष ध्यान रखा जाए। किसान हितों का विशेष ध्यान रहे। मिल यार्ड से लेकर केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रबंधन कराया जाए।

    उन्होंने चीनी मिल प्रतिनिधियों को समय से चीनी मिलों में पेराई प्रारंभ करने, गन्ना मूल्य भुगतान करने, सर्दी में मिल गेट व केंद्रों पर अलाव, पेयजल आदि की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। यार्ड की नियमित सफाई के भी निर्देश दिए।

    गन्ना भरे वाहनों से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं। मिल अधिकारी अपने ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर ओवरलोडिंग न करने के स्पष्ट निर्देश दें। केंद्रों पर पर्याप्त ट्रकों की व्यवस्था रहे।

    यातायात निरीक्षक को निर्देश दिए कि बिना परमिट गन्ना भरे वाहन जनपद के बाहर न जाएं। एडीएम नीतीश कुमार, गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, एआरटीओ सर्वेश चतुर्वेदी, जीएम केन जवाहरपुर यूके पाठक, डा. अनूप सिंह, आशीष बंसल आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

