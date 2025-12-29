जंगल में पेड़ की डाल पर युवक का शव लटका मिलने से फैली सनसनी, कई दिनों से था लापता

उसकी बाइक कुछ दूरी पर एक झाड़ी में पड़ी पाई गई। मृतक की पहचाान देहात कोतवाली के नरकटिया विशुनपुर गांव निवासी अशोक कुमार यादव के रूप में हुई है। युवक की संदिग्ध मौत की जांच में पुलिस जुट गई है।

संवाद सूत्र जागरण, बलरामपुर। गोहनहवा गांव के निकट बरहवा जंगल में रविवार सुबह पेड़ की डाल से गमछे के फंदे से युवक का शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई।

बरहवा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी बीके सिंह परमार ने जंगल में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ की डाल से लटकता मिलने पर पुलिस को सूचना दी।

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक अशोक के परिवारजन ने बीते 16 दिसंबर को देहात कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर झाड़ी से बाइक बरामद की गई है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छानबीन की जा रही है।

