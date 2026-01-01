जरा सी लापरवाही ने ली जान: मोबाइल पर बात कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बलरामपुर से गोरखपुर की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार दोपहर तीन बजे के आसपास हुआ। मृतक की पहचान कोतवाली देहात के कौवा बेला गांव के गोलू यादव पुत्र श्रीराम यादव के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलू यादव खाना खाने के बाद मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे पटरी पर जा रहे थे। इसी बीच ट्रेन आ गई जिसकी टक्कर से वह पुल के नीचे गिरे और मौत हो गई।

बगल में निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे श्रमिकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पत्नी नीरजा यादव और दो वर्षीय बेटी गुड्डी है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल हैं।