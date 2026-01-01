Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जरा सी लापरवाही ने ली जान: मोबाइल पर बात कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

    By Amit Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:47 AM (IST)

    बलरामपुर में बुधवार दोपहर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वह मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे पटरी पर चल रहा था, तभी गोरखपुर की ओर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। बलरामपुर से गोरखपुर की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार दोपहर तीन बजे के आसपास हुआ। मृतक की पहचान कोतवाली देहात के कौवा बेला गांव के गोलू यादव पुत्र श्रीराम यादव के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोलू यादव खाना खाने के बाद मोबाइल पर बात करते हुए रेलवे पटरी पर जा रहे थे। इसी बीच ट्रेन आ गई जिसकी टक्कर से वह पुल के नीचे गिरे और मौत हो गई।

    बगल में निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे श्रमिकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पत्नी नीरजा यादव और दो वर्षीय बेटी गुड्डी है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन का रो-रोकर हाल बेहाल हैं।

    यह भी पढ़ें- 'तुम चाहते थे न मैं मर जाऊं, अब तुम्हारे मन का हो जाएगा', आखिरी मैसेज लिखकर युवती ने मौत को लगाया गले; मची चीख-पुकार