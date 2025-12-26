बलरामपुर में युवती की तेंदुआ के हमले में मौत, गला जबड़े में कसकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। भाभंर रेंज के अंतर्गत पचपेड़वा स्थित नेपाल सीमावर्ती गांव विशुनपुर कोड़र में गुरुवार सुबह नौ बजे तेंदुआ के हमले में 25 वर्षीय कमला की मौत हो गई। ‌कमला अपने घर से 300 मीटर दूरी पर जंगल में शौच के लिए गई थी। इसी बीच तेंदुए ने हमला कर युवती का गला जबड़े में कस लिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक तेंदुआ भाग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें