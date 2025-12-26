Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बलरामपुर में युवती की तेंदुआ के हमले में मौत, गला जबड़े में कसकर उतारा मौत के घाट

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:12 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक तेंदुए ने एक युवती पर हमला कर उसे मार डाला। तेंदुए ने युवती का गला अपने जबड़े में कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बलरामपुर। भाभंर रेंज के अंतर्गत पचपेड़वा स्थित नेपाल सीमावर्ती गांव विशुनपुर कोड़र में गुरुवार सुबह नौ बजे तेंदुआ के हमले में 25 वर्षीय कमला की मौत हो गई। ‌कमला अपने घर से 300 मीटर दूरी पर जंगल में शौच के लिए गई थी। इसी बीच तेंदुए ने हमला कर युवती का गला जबड़े में कस लिया। शोर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक तेंदुआ भाग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस और वन विभाग की टीम घटना की छानबीन कर रही है। मृतका के भाई प्रेमचंद ने बताया कि उसके घर से जंगल मात्र 300 मीटर दूर है। गुरुवार सुबह उसकी बहन कमला शौच के लिए गई थी, तभी तेंदुआ ने हमला कर दिया। मृतका की माता रामरती और परवारजन का रो-रो कर बुरा हाल है। प्रधान राजकुमार यादव और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि बीते एक सप्ताह में गांव के आसपास कई बार तेंदुआ देखा गया है।

    भांभर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी योगेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। बताया कि वन विभाग टीम द्वारा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और ग्रामीणों को जंगल में जाने से मना किया गया है।

    यह भी पढ़ें- Balrampur: रिश्तेदारी में जा रहे युवक को रास्ते में दिखा तेंदुआ...साइकिल छोड़कर भागा, इलाके में दहशत

    तेंदुआ के पगचिन्ह मिले हैं। मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को प्रभागीय वन अधिकारी गौरव गर्ग के निर्देश पर तात्कालिक 10 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है, क्योंकि घटना जंगल के दो किलोमीटर अंदर हुई है। उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।